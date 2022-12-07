Ожидается приток украинских детей в латвийские школы

Летом в системе общего образования было зарегистрировано четыре тысячи украинских детей, а в настоящее время этот показатель падает, что можно объяснить освобожденными территориями в Украине и желанием семей вернуться в свою страну, отметил представитель Министерства образования и науки (МОН). Однако с учетом того, как в Украине разрушается гражданская инфраструктура, с началом отопительного сезона ожидается,

что в будущем количество украинских детей в латвийских школах может увеличиться.

Озолс предположил, что часть детей военных беженцев в будущем останется в Латвии. Около 2500 украинских детей подали заявки на участие в лагерях, которые были организованы с целью популяризации латышского языка среди украинских школьников, а с сентября вступила в силу норма, согласно которой украинские дети должны получать образование на латышском языке, отметил советник министра. Некоторые украинские дети обучаются по украинским программам дистанционного образования, но точное количество таких детей в настоящее время МОН неизвестно.