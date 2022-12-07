В будущем ожидается более существенный приток детей украинских беженцев в латвийские школы, заявил в среду, 7 декабря, на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности советник министра образования и науки по правовым вопросам Янис Озолс.
Ожидается приток украинских детей в латвийские школы
Летом в системе общего образования было зарегистрировано четыре тысячи украинских детей, а в настоящее время этот показатель падает, что можно объяснить освобожденными территориями в Украине и желанием семей вернуться в свою страну, отметил представитель Министерства образования и науки (МОН). Однако с учетом того, как в Украине разрушается гражданская инфраструктура, с началом отопительного сезона ожидается,
что в будущем количество украинских детей в латвийских школах может увеличиться.
Озолс предположил, что часть детей военных беженцев в будущем останется в Латвии. Около 2500 украинских детей подали заявки на участие в лагерях, которые были организованы с целью популяризации латышского языка среди украинских школьников, а с сентября вступила в силу норма, согласно которой украинские дети должны получать образование на латышском языке, отметил советник министра. Некоторые украинские дети обучаются по украинским программам дистанционного образования, но точное количество таких детей в настоящее время МОН неизвестно.
Представитель министерства отметил, что хотя владение латышским языком у украинских детей на различном уровне, все они нуждаются в индивидуальных планах обучения и других механизмах поддержки.
Кроме того, идет процесс включения украинских учителей в систему образования Латвии, отметил Озолс. Эти педагогические кадры также связаны требованием владения государственным языком, но некоторым из них, даже не обладающим достаточным знанием латышского языка, было предоставлено временное разрешение на осуществление обучения - например, преподавание иностранных языков.
Руководитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Лиене Вороненко отметила,
что в настоящее время желание работать в Латвии изъявили около 250 украинских педагогов, но многим из них не хватает знаний государственного языка.
Поэтому они постепенно изучают латышский язык и параллельно работают с украинскими школьниками.
Депутат Агита Зариня-Стуре ("Нове Единство") обратила внимание на отсутствие учебных материалов, которые необходимы украинским педагогам. Она предложила МОН и ГЦСО подумать о различных механизмах поддержки как украинских преподавателей, так и школьников.
Политик Национального объединения Артур Бутанс спросил, существует ли системный подход в реакции властей на случаи моббинга в школах, направленного против украинских детей. Отвечая на вопрос, Вороненко отметила, что в обществе в целом есть существенные проблемы с толерантностью ко всему отличающемуся. Со следующего года самоуправления должны получить финансирование специально для привлечения психологов, которые помогут предотвратить моббинг в тех школах, где имеются его явные признаки.
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