В Латвии началась эпидемия гриппа

На прошлой неделе в больницах, включенных в мониторинг, было зарегистрировано восемь госпитализированных больных с гриппом. Всего на сегодня госпитализировано 23 пациента с подтвержденным диагнозом гриппа в разных возрастных группах.

В свою очередь, при тестировании пациентов с симптомами респираторной инфекции доля положительных образцов с выявленным респираторно-синцитиальным вирусом снизилась за предыдущую неделю с 25,4% до 6,1%.

SPKC напоминает, что наиболее тяжело болеют гриппом люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями - хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и почек, сахарным диабетом, онкологические больные, больные хроническими инфекциями и люди с ослабленным иммунитетом. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

SPKC указывает, что наилучшей защитой от гриппа и вызванных им осложнений является вакцинация. Учитывая, что иммунитет вырабатывается в течение нескольких дней после прививки, а распространение гриппа обычно происходит до конца мая, сделать прививку от гриппа не поздно даже во время эпидемии, особенно если вы планируете получать медицинские услуги, такие как плановая хирургия или стационарное лечение в учреждении.