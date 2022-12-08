Доверие людей к фармацевтам растет

Однако следует особо подчеркнуть тот факт, что доверие к фармацевтам как специалистам здравоохранения значительно возросло в сельской местности, районах и за городом (90%), где менее доступны семейные врачи. При этом следует отметить, что доверие к фармацевтам выросло и среди жителей Риги: в 2021 году 77% респондентов отметили, что доверяют фармацевту как специалисту в области здравоохранения, а в этом году это отметили уже 84% горожан.

Доверие к фармацевту как к специалисту здравоохранения выросло во всех возрастных группах, но особенно - среди населения возрастной группы от 55 до 63 лет - если в 2021 г. 14% респондентов этой группы согласились с упомянутым утверждением, что значение фармацевтов в здравоохранении возросло, то в этом году так считают уже 40% населения этой возрастной группы. В возрастной группе 35-44 лет доверие к фармацевтам в этом году также выросло более чем вдвое - с 14% в 2021 году до 38% в 2022 году.