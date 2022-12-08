Результаты последних исследований "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" подтверждают, что год от года растет доверие людей к фармацевтам как к полноценным специалистам первичного здравоохранения.
Доверие людей к фармацевтам растет
Если в 2021 году 82% респондентов опроса отметили, что доверяют фармацевтам, то в этом году эта цифра увеличилась на 5%, достигнув уже 87%. За этот год также удвоилось и число жителей, считающих, что возросла роль и значение фармацевтов. В то же время доверие к фармацевтам подтверждает тот факт, что большинство респондентов - 57% поддерживают расширение ассортимента доступных в аптеках услуг.
Результаты исследования "Индекс Здоровья Mana Aptieka & Apotheka" подтверждают, что именно под влиянием пандемии Covid-19, когда в стране действовали различные ограничения и врачи не всегда были доступны, многие жители были вынуждены переоценить роль фармацевта в здравоохранении. Если в проведенном в 2021 году опросе, 17% респондентов исследования согласились с утверждением, что значение фармацевтов выросло под влиянием пандемии, то в этом году это признают уже в два раза больше жителей, или 35% респондентов.
Согласно результатам исследования доверие к фармацевтам продолжает расти - в 2021 году 82% опрошенных отметили, что полностью или скорее доверяют фармацевту как специалисту в области здравоохранения, а в этом году это число увеличилось на 5%, и доверие к фармацевту уже подтверждают 87% респондентов.
Однако следует особо подчеркнуть тот факт, что доверие к фармацевтам как специалистам здравоохранения значительно возросло в сельской местности, районах и за городом (90%), где менее доступны семейные врачи. При этом следует отметить, что доверие к фармацевтам выросло и среди жителей Риги: в 2021 году 77% респондентов отметили, что доверяют фармацевту как специалисту в области здравоохранения, а в этом году это отметили уже 84% горожан.
Доверие к фармацевту как к специалисту здравоохранения выросло во всех возрастных группах, но особенно - среди населения возрастной группы от 55 до 63 лет - если в 2021 г. 14% респондентов этой группы согласились с упомянутым утверждением, что значение фармацевтов в здравоохранении возросло, то в этом году так считают уже 40% населения этой возрастной группы. В возрастной группе 35-44 лет доверие к фармацевтам в этом году также выросло более чем вдвое - с 14% в 2021 году до 38% в 2022 году.
"Профессия фармацевта всегда была престижной, но до сих пор относительно мало говорилось о том, что фармацевт также является важнейшим специалистом первичного здравоохранения. Фармацевты являются дипломированными специалистами, обладающими, как и врачи, широким кругом знаний; они могут рассказать не только о лекарственном взаимодействии и возможных побочных эффектах, но и оценить, в каких случаях человеку следует срочно обратиться за помощью к врачу, и объяснить, как можно помочь себе дома, когда ситуация не является острой", - говорит семейный врач Capital Clinic Riga Дарта Гейжане.
Жители поддерживают доступность более широкого ассортимента услуг в аптеках
Согласно результатам исследования, в течение последнего года каждый четвертый житель (25%) посетил аптеку не менее 2–3 раз, чтобы что-то купить, проконсультироваться или получить какую-либо услугу, а каждый пятый (22%) посетил аптеку 4-5 раз. Поскольку каждый четвертый респондент (25%), имеющий хроническое заболевание, признает, что за последний год сталкивался с ситуацией, когда для лечения хронического заболевания было необходимо лекарство, а рецепт врача отсутствовал, закономерно желание населения получить более широкий ассортимент услуг, доступных в аптеке: 57% всех жителей, опрошенных в рамках исследования "Индекс Здоровья Mana Aptieka & Apotheka", выступают за расширение ассортимента услуг в аптеках. Чаще всего в качестве желаемых услуг, доступных в аптеках, жители указывали следующие возможности:
- получать в аптеке лекарства без рецепта врача в определенных чрезвычайных ситуациях (59%);
- продлевать хроническим больным действие рецептов лекарств в чрезвычайных ситуациях (42 %);
- фасовка лекарственных средств и деление упаковок на разовые дозы (24%);
- измерить внутриглазное давление в аптеке (22%);
- получить консультацию оптометриста для выдачи очков (20%);
- сделать прививку от клещевого энцефалита (20%);
- сделать прививку от гриппа (20%).
Результаты исследования "Индекс Здоровья Mana Aptieka & Apotheka" показывают, что 90% респондентов хотя бы раз за последний год обращались непосредственно к фармацевту за советом, что на 10% больше, чем в 2021 году. "Мы очень ценим доверие населения.
Фармацевты могут мотивировать пациентов строго принимать назначенные врачом лекарства, а также побудить тех, кто давно не был у семейного врача, не откладывать визит и пройти профилактические осмотр, что особенно важно после достижения возраста 40 лет.
На данный момент в аптеках можно только получить следующие дополнительные услуги фармацевтической помощи: определение уровня холестерина и глюкозы в крови, измерение артериального давления, определение веса и индекса массы тела, экспресс-тесты на антиген Covid-19 и вакцинация против Covid-19. Однако, следуя передовому опыту других стран, этот ассортимент дополнительных услуг в аптеках, определенно следует расширить для укрепления общего здоровья населения", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт аптечной сети Mana aptieka, заведующая Tukuma Centra aptieka.
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