В Иране в четверг казнили первого участника протестов, охвативших страну после смерти Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за нарушение исламского дресс-кода.
Первая казнь за протесты в Иране. К смерти приговорены еще более 20 человек
Мохсен Шекари был обвинен в нападении на члена проправительственной полувоенной группировки Басидж, а также в препятствии движению на одной из столичных улиц и повешен.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) похвалил суд за быстрый и решительный приговор за "преступления против безопасности и ислама".
Правозащитники в свою очередь обвинили Иран в показательном суде.
Показательный процесс
Как было заявлено на слушаниях в Революционном суде Тегерана, Шекари был арестован после того, как напал с ножом на члена Басидж, иранского полувоенного ополчения, которое является одной из ветвей КСИР, и ранил его в плечо.
Судьи признали Шекари виновным в нападении с применением оружия "с намерением убийства, террора и нарушения общественного порядка и безопасности" и в соответствии с законами шариата приговорили его к смертной казни за "войну против Аллаха".
Ранее представитель министерства юстиции Ирана Масуд Сетайеши объявил о том, что смертные приговоры были вынесены еще пятерым обвиняемым в смерти другого члена Басидж, однако они имеют право на апелляцию.
По данным правозащитной организации Amnesty International, иранские власти в ходе показательных судов с целью запугать участников массовых протестов вынесли уже не менее 21 смертного приговора.
"Власти Ирана обязаны немедленно отменить все эти смертные приговоры, отказаться от приведения в исполнение казней и снять обвинения со всех арестованных за участие в мирных протестах", - говорится в ее заявлении.
На казнь Мохсена Шекари необходимо жестко отреагировать, иначе мы столкнемся с ежедневными казнями участников протестов", - заявил в свою очередь директор базирующейся в Осло иранской правозащитной организации Iran Human Rights (IHR) Махмуд Амири-Могаддам.
Волна протестов поднялась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.
После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации как правило носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.
Власти Ирана не в состоянии остановить эту волну, называют протесты бунтом и винят во всем своего главного противника - Соединенные Штаты и их союзников, в первую очередь Израиль и Великобританию. При этом иранские власти арестовали уже тысячи участников протестов, включая ученых, журналистов и юристов, и применяют силу для разгона демонстрантов. По данным IHR в ходе стычек погибло уже не менее 458 участников протестов, включая 63 детей и подростков.
Совет ООН по правам человека еще 24 ноября проголосовал за резолюцию о проведении расследования действий иранских властей при подавлении протестов, на что Тегеран предсказуемо заявил, что это вмешательство в его внутренние дела.