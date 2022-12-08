Первая казнь за протесты в Иране. К смерти приговорены еще более 20 человек

По данным правозащитной организации Amnesty International, иранские власти в ходе показательных судов с целью запугать участников массовых протестов вынесли уже не менее 21 смертного приговора.

"Власти Ирана обязаны немедленно отменить все эти смертные приговоры, отказаться от приведения в исполнение казней и снять обвинения со всех арестованных за участие в мирных протестах", - говорится в ее заявлении.

На казнь Мохсена Шекари необходимо жестко отреагировать, иначе мы столкнемся с ежедневными казнями участников протестов", - заявил в свою очередь директор базирующейся в Осло иранской правозащитной организации Iran Human Rights (IHR) Махмуд Амири-Могаддам.

Акции протеста в Иране как правило носят мирный характер Фото: Getty Images

Волна протестов поднялась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.

После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации как правило носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.

Власти Ирана не в состоянии остановить эту волну, называют протесты бунтом и винят во всем своего главного противника - Соединенные Штаты и их союзников, в первую очередь Израиль и Великобританию. При этом иранские власти арестовали уже тысячи участников протестов, включая ученых, журналистов и юристов, и применяют силу для разгона демонстрантов. По данным IHR в ходе стычек погибло уже не менее 458 участников протестов, включая 63 детей и подростков.