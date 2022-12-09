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Жители Южной Кореи официально помолодеют на год или два. Там меняют систему отсчета возраста

BBC News Русская служба
Жители Южной Кореи официально помолодеют на год или два. Там меняют систему отсчета возраста
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BBC
Панде Ле Бао из парка развлечений "Эверленд" в пригороде Сеула устроили праздник по случаю дня рождения. Но сколько ей исполнилось - 4, 5 или 6 лет? (снимок 2016 года)
Панде Ле Бао из парка развлечений "Эверленд" в пригороде Сеула устроили праздник по случаю дня рождения. Но сколько ей исполнилось - 4, 5 или 6 лет? (снимок 2016 года) Фото: BBC News

Парламент Южной Кореи во вторник принял закон, который отменяет традиционную для страны систему подсчета возраста - так называемый "корейский возраст". Согласно закону, система отменяется в официальных документах с июня 2023 года, и все инстанции переходят на стандартную международную.

Как заявил представитель правящей "Партии народной власти" Ю Сан Бом, пересмотр направлен на сокращение ненужных социально-экономических издержек, поскольку из-за путаницы в системах подсчетов возникает много правовых и общественных споров.

До нынешнего момента самым распространенным методом подсчета возраста населения в стране был так называемый "корейский возраст", когда человеку записывают 1 год в момент его рождения, и потом годы прибавляются в каждый в первый день лунного Нового года (а не в день рождения, как в других странах).

По другому методу, который также используется в Южной Корее, новорожденному засчитывают ноль лет, и первый год жизни прибавляют 1 января. Этот метод используют, преимущественно, для определения возраста, с которого разрешено употреблять алкоголь и покупать сигареты.

При этом стандартную международную систему - когда при рождении записывают ноль лет, и прибавляют годы в каждый следующий день рождения - в Южной Корее с 1960 года используют для медицинских и юридических целей.

Корейцы крутят огненные шашки во время фестиваля "Тэборым", посвященного первому полнолунию нового лунного года (23 февраля 2012 г, Сеул). В этот день, в лунный новый год, все жители по корейской системе стали старше на год
Корейцы крутят огненные шашки во время фестиваля "Тэборым", посвященного первому полнолунию нового лунного года (23 февраля 2012 г, Сеул). В этот день, в лунный новый год, все жители по корейской системе стали старше на год Фото: Getty Images

Таким образом, южнокорейцу, рожденному 31 декабря 2002 года, к 8 декабря 2022 будет 19 лет по международной системе и 20 или 21 год по двум системам, существующим в Южной Корее.

Эта традиционная для некоторых азиатских стран система подсчета возраста родом из древнего Китая. В Японии и Вьетнаме она применяется в традиционных обрядах и религиозных процессах.

Однако официально и Китай, и Япония отказались от восточно-азиатской системы подсчета десятки лет назад.

В Южной Корее эта система, по мнению экспертов, сохранилась из-за ее культуры иерархии, когда возраст играет важную роль в том, как люди взаимодействуют друг с другом.

"Когда люди обнаружат, что они на год или два моложе, это окажет положительное влияние на общество", - считает глава министерства законодательства Южной Кореи Ли Ван Гю.

По его словам, правительство будет широко продвигать новую возрастную систему, чтобы помочь ей прижиться в повседневной жизни граждан.

"Для серьезных изменений нужны не только административные меры, но и общественные усилия по разрушению культуры, основанной на рангах", - отмечает Ким Чон Квон, профессор права университете Чунганг в Сеуле.

BBC
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