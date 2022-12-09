Жители Южной Кореи официально помолодеют на год или два. Там меняют систему отсчета возраста

Как заявил представитель правящей "Партии народной власти" Ю Сан Бом, пересмотр направлен на сокращение ненужных социально-экономических издержек, поскольку из-за путаницы в системах подсчетов возникает много правовых и общественных споров.

До нынешнего момента самым распространенным методом подсчета возраста населения в стране был так называемый "корейский возраст", когда человеку записывают 1 год в момент его рождения, и потом годы прибавляются в каждый в первый день лунного Нового года (а не в день рождения, как в других странах).

По другому методу, который также используется в Южной Корее, новорожденному засчитывают ноль лет, и первый год жизни прибавляют 1 января. Этот метод используют, преимущественно, для определения возраста, с которого разрешено употреблять алкоголь и покупать сигареты.

При этом стандартную международную систему - когда при рождении записывают ноль лет, и прибавляют годы в каждый следующий день рождения - в Южной Корее с 1960 года используют для медицинских и юридических целей.

Корейцы крутят огненные шашки во время фестиваля "Тэборым", посвященного первому полнолунию нового лунного года (23 февраля 2012 г, Сеул). В этот день, в лунный новый год, все жители по корейской системе стали старше на год Фото: Getty Images