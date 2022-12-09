Из аптек пропадают лекарства

И во время пандемии бывали ситуации, когда то или иное лекарство пропадало в Латвии из-за осложнений в поставках, но теперь эти проблемы усугубились.

В этом можно убедиться, заглянув на сайт Государственного агентства лекарств - появляется все больше и больше лекарств, помеченных красным квадратиком, указывающим на то, что лекарство недоступно.

Фармацевты Baltā aptieka в Виляны рассказали Latvijas Avīze, что не хватает антибиотиков. По возможности их стараются заменить другими препаратами, но как долго это можно делать? Эти лекарства обычно дороже, что не устраивает покупателей.

Работники Дагдской аптеки также признают, что не хватает глазных капель и антибиотиков. Довольно долго не было в наличии одного из антибиотиков, который очень часто назначают детям. Родителей раздражает, что врачи прописывают лекарства, которые нельзя купить.