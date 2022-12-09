Кремль: захват новых украинских территорий не планируется

"О присоединении новых территорий речи не идёт", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он признал, что предстоит еще "много работы" по "освобождению" уже аннексированных территорий от украинского контроля.

Осенью Россия аннексировала украинские Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, несмотря на заявления Украины и Запада о том, что такой шаг является нарушением международного права.

Ни одна из этих территорий не находилась под полным контролем России на момент аннексии, а позже Украина освободила некоторые из них.

Песков также заявил, что Россия воспринимает слова президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым, как угрозу.

Власти крымского города Севастополя вновь сообщили об ударе украинского беспилотника по Черноморскому флоту России в четверг, 8 декабря.

"Риск, несомненно, сохраняется, поскольку украинская сторона продолжает курс на организацию терактов", - сказал Песков. Он добавил, что противовоздушная оборона показала, что контрмеры России работают.

Пресс-секретарь Кремля также отверг заявления Германии о том, что Украина не должна ограничиваться своей территорией в оборонительной борьбе против России. Песков предупредил, что это приведет к расширению вооруженного конфликта.