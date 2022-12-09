Метели и снегопад: на следующей неделе ожидается оранжевое предупреждение о погоде

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник, когда толщина снежного покрова в течение дня на большей части страны увеличится на 15-20 сантиметров. На всей территории страны ожидается порывистый северный, северо-восточный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, а на побережье - даже до 20-23 метров в секунду. В связи с сильным ветром и снегопадом ожидается сильная метель, которая значительно ухудшит видимость и создаст снежные заносы.

Температура воздуха как ночью, так и днем ​​будет от -2 до -8 градусов.

Во вторник снегопад и метель продолжатся. Их интенсивность по сравнению с понедельником несколько снизится, однако даже в этом случае ожидается значительное увеличение толщины снежного покрова. Во вторник вечером толщина снежного покрова в Латвии местами превысит 50 сантиметров. Во вторник порывы ветра также станут слабее, в крайних восточных и западных районах Латвии достигнув скорости 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем сохранится от -2 до -7 градусов.

Дороги и улицы будут заметены, местами образуется наледь. Также значительно ухудшится видимость. При движении по дорогам на поездку следует запланировать большее время, а также оценить, можно ли ее отложить. Порывы ветра могут сломать ветки деревьев и повредить линии электропередач.

В конце следующей рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода. Интенсивность снегопадов снизится. Местами толщина снежного покрова приблизится к 50 сантиметрам. Будет преобладать слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха в основном составит от -2 до -7 градусов.

Галерея: Зима в Латвии