В выходные осадков не ожидается, но в воскресенье вечером воздействие циклона вновь усилится.
Метели и снегопад: на следующей неделе ожидается оранжевое предупреждение о погоде
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, почти на всей территории Латвии будет дуть порывистый ветер, скорость которого на севере Курземе превысит 20 метров в секунду, и территорию начнет пересекать зона осадков, которая принесет сильный снегопад, метель и ледяной дождь.
В субботу ожидается переменная облачность, в воскресенье она усилится. Ночью похолодает до -13 градусов, в субботу местами на побережье и на юго-востоке - до -4 до -7 градусов, дни также будут холодными - температура воздуха составит от -4 и -9 градусов, на севере Курземе - от 2 до -5 градусов.
В ночь на понедельник территорию страны с юга начнет пересекать обширная зона осадков, во многих местах ожидается интенсивный снегопад. Ночью и днем температура воздуха будет от -2 до -7 градусов.
В понедельник и вторник возможна метель со значительным ухудшением видимости и снежными заносами. Также очень высока вероятность того, что в некоторых районах страны, в основном на востоке, будет наблюдаться ледяной дождь.
По имеющейся сейчас информации, в понедельник и вторник будет действовать оранжевое предупреждение о чрезвычайно сильном снегопаде. Анализируя условия, в некоторых регионах страны специалисты могут объявить предупреждение даже красного уровня.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник, когда толщина снежного покрова в течение дня на большей части страны увеличится на 15-20 сантиметров. На всей территории страны ожидается порывистый северный, северо-восточный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, а на побережье - даже до 20-23 метров в секунду. В связи с сильным ветром и снегопадом ожидается сильная метель, которая значительно ухудшит видимость и создаст снежные заносы.
Температура воздуха как ночью, так и днем будет от -2 до -8 градусов.
Во вторник снегопад и метель продолжатся. Их интенсивность по сравнению с понедельником несколько снизится, однако даже в этом случае ожидается значительное увеличение толщины снежного покрова. Во вторник вечером толщина снежного покрова в Латвии местами превысит 50 сантиметров. Во вторник порывы ветра также станут слабее, в крайних восточных и западных районах Латвии достигнув скорости 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем сохранится от -2 до -7 градусов.
Дороги и улицы будут заметены, местами образуется наледь. Также значительно ухудшится видимость. При движении по дорогам на поездку следует запланировать большее время, а также оценить, можно ли ее отложить. Порывы ветра могут сломать ветки деревьев и повредить линии электропередач.
В конце следующей рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода. Интенсивность снегопадов снизится. Местами толщина снежного покрова приблизится к 50 сантиметрам. Будет преобладать слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха в основном составит от -2 до -7 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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