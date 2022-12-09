Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Государственной полицией разрабатывает поправки к закону, предусматривающие лишение водительских прав за превышение разрешенной скорости более чем на 31 километр в час (км/ч). Об этом сообщил министр внутренних дел Кристап Элконс на заседании Совета безопасности дорожного движения в пятницу.
Полиция предлагает лишать прав за превышение скорости на 30 км в час
Также планируется выдвинуть предложения об ответственности водителей электросамокатов, так как количество дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов очень велико.
Еще одни поправки призваны облегчить составление согласованного акта дорожно-транспортного происшествия. Министр отмечает, что участникам ДТП зачастую ясно, кто виноват, и люди готовы брать на себя ответственность даже без вызова полиции.
Составление акта могло бы существенно облегчить работу полиции и позволить рассмотреть дело позже. По словам министра, это необходимо, поскольку отрасль страдает от нехватки кадров.
Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что безопасность дорожного движения является одним из приоритетов, и есть три пункта, которые необходимо улучшить.
Министр в первую очередь упомянул дорожную инфраструктуру, в создании и обслуживании которой участвуют государство и муниципалитеты. Во взаимодействии с полицией важен контроль дорожного движения, а также ответственность водителей, культура вождения и обычаи, которые часто приводят к дорожно-транспортным происшествиям.
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