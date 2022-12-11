Не за горами то время, когда Рождественские и новогодние мероприятия станут частью нашей повседневной жизни - концерты, вечеринки или просто душевные посиделки с друзьями и семьей. Как выбрать наряд, в котором вы будете выглядеть и чувствовать себя сногсшибательно? Выбирая одежду, которая соответствует вашей фигуре.
Обыграть, а не подчеркнуть недостатки: как выбрать одежду, подходящую фигуре
Выбор одежды, обуви и аксессуаров свидетельствуют о вкусе, образе жизни и личности человека. Но, безусловно, легче продемонстрировать свою красоту и уникальность, если одежда соответствует фигуре. Карина Тонне, стилист мультибрендового магазина VAN GRAAF, подготовила рекомендации для женщин, которые следует учитывать при выборе одежды для разных типов фигур.
Чтобы визуально скорректировать фигуру, главное - добиться пропорциональности, что означает, что контуры тела выглядят гармонично. Привильными пропорциями считается идеальный тип фигуры "песочные часы", то есть когда талия выглядит более узкой, чем бедра и плечи.
Что носить и чего избегать обладательницам фигур А типа
Этот тип телосложения характеризуется более узкой верхней частью тела по сравнению с нижней. Это означает, что основная цель одежды - подчеркнуть плечи и грудь. Как это сделать? Дамам с А-силуэтом лучше выбирать блузки с объемными руками, особенно в плечах. Например, можно и даже нужно носить вечерние платья с оборками или жакеты с выраженной линией плеч. Отправляясь на мероприятие, грудь также можно подчеркнуть, например, выбрав объемный шарф или привлекающие внимание бусы. Что надеть на новогоднюю или рождественскую вечеринку, чтобы выглядеть неотразимо? Определенно элегантное платье, но для женщин с такой фигурой лучше выбрать длинное платье, так как короткое визуально еще больше расширит бедра. В этом году в моде платья свободного покроя, которые, несомненно, станут хорошей альтернативой обтягивающим платьям.
Что подходит V-силуэту?
V-образный силуэт характеризуется более выраженной верхней частью тела и более узкими бедрами. Это означает, что визуально бедра и талия имеют почти одинаковую ширину. Как выбрать одежду, которая дополняет вашу фигуру, подчеркивая прекрасное и отвлекая внимание от тех частей тела, которые вы не хотите так сильно выделять? Для повседневной беготни лучше выбирать брюки и юбки, подчеркивающие талию, и лучше всего это сделать с помощью одежды, расклешенной от талии. Для женщин с V-образным силуэтом очень хорошо подойдут брюки с широкими штанинами, которые так популярны в настоящее время, и джинсы с расклешением, начинающимся прямо на бедрах. Большие и ярко выраженные карманы? Да, однозначно!
Еще один эффективный способ подчеркнуть талию - использовать пояса или пиджаки, доходящие только до талии. Отправляясь на торжественные мероприятия, лучше выбирать платья, которые также могут подчеркнуть талию и тем самым польстить бедрам. Все облегающие бедра платья и расширенные юбки идеально подойдут для этой цели.
Как подчеркнуть красоту женщин с H-силуэтом?
Как и буква H, женщины с этим типом телосложения имеют одинаковую ширину в бедрах, талии и плечах. Это означает, что необходимо "пришить" изюминки, чтобы создать более мягкие и пластичные формы. Как это сделать? Выбирая брюки с высокой талией, которые так модны в этом сезоне. Я рекомендую сочетать их с блузкой, у которой есть акценты в области плеч или груди. Чтобы бедра казались визуально шире, для праздничного наряда лучше выбрать юбку или платье, подчеркивающие талию. Следовательно, женщинам с такой фигурой следует избегать облегающих платьев длины макси.
Как обладательницам X силуэта подчеркнуть формы?
Песочные часы в своем самом прекрасном исполнении! Именно так можно описать обладательниц этих форм, с присущей им узкой талией, округлыми плечами и бедрами. Чтобы подчеркнуть, но не переборщить с женственностью, рекомендуется выбирать одежду не слишком облегающую, а скорее подчеркивающую фигуру. Если вы собираетесь на светское мероприятие или же для повседневной жизни для такой фигуры лучше подойдут платья с V-образным вырезом, подчеркнутой талией и расклешенным подолом. Ожерелье поможет уравновесить верхнюю часть тела и бюст, еще больше подчеркивая грудь. Собираясь на официальные мероприятия, лучше выбрать широкие брюки в сочетании с коротким пиджаком. Для повседневной носки лучше выбирать брюки такого покроя, который уравновешивает бедра и верхнюю часть ног, еще больше подчеркивая фигуру типа песочных часов.
Если вам трудно выбрать одежду, соответствующую модным тенденциям, обратитесь к компетентному специалисту. Это не обязательно должен быть стилист - полезный совет могут дать и специально обученные консультанты в магазинах с традициями и хорошей репутацией.
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