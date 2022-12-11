Обыграть, а не подчеркнуть недостатки: как выбрать одежду, подходящую фигуре

Что подходит V-силуэту?

V-образный силуэт характеризуется более выраженной верхней частью тела и более узкими бедрами. Это означает, что визуально бедра и талия имеют почти одинаковую ширину. Как выбрать одежду, которая дополняет вашу фигуру, подчеркивая прекрасное и отвлекая внимание от тех частей тела, которые вы не хотите так сильно выделять? Для повседневной беготни лучше выбирать брюки и юбки, подчеркивающие талию, и лучше всего это сделать с помощью одежды, расклешенной от талии. Для женщин с V-образным силуэтом очень хорошо подойдут брюки с широкими штанинами, которые так популярны в настоящее время, и джинсы с расклешением, начинающимся прямо на бедрах. Большие и ярко выраженные карманы? Да, однозначно!

Еще один эффективный способ подчеркнуть талию - использовать пояса или пиджаки, доходящие только до талии. Отправляясь на торжественные мероприятия, лучше выбирать платья, которые также могут подчеркнуть талию и тем самым польстить бедрам. Все облегающие бедра платья и расширенные юбки идеально подойдут для этой цели.

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