США и Великобритания вводят новые санкции против россиян

"Сегодня я объявлю о новых санкциях в отношении лиц в 11 странах, включая Иран, Россию, Мали и Никарагуа, виновных в пытках, сексуальном насилии и подавлении протестов", - заявил Клеверли.

Британия не может быть пассивным наблюдателем происходящего в мире. Олигархи и диктаторы должны бояться реакции Лондона на свои деяния, сказал он.

"Мы ударили по целым секторам российской экономики, обездвижив резервы российского центрального банка, не дав российским компаниям привлекать средства в лондонском Сити и сделав британские финансовые услуги недоступными для Кремля. Вместе с союзниками наши санкции подорвали способность России вести войну", - заявил Джеймс Клеверли.

Под новые санкции Великобритании попали сотрудники ФСБ из Крыма Андрей Тишенин и Артур Шамбазов (оба до аннексии полуострова работали в Службе безопасности Украины).

Правительство Великобритании считает их виновными в пытках гражданина Украины Александра Костенко. В феврале 2015-го Костенко задержали и потом сутки избивали, сломав ему руку, пытали током и требовали выдать имена людей, которые входят в "украинские диверсионные группы".

Кроме двух офицеров ФСБ под санкции Великобритании также попали майор юстиции Валентин Опарин и прокурор из Ростова Олег Ткаченко. Они оба отказывались расследовать пытки Александра Костенко, пишет Русская служба BBC.

США также собираются объявить в пятницу, 9 декабря, о введении новых санкций против России и Китая, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По предварительной информации, американские санкции будут направлены на то, чтобы помешать России использовать иранские беспилотники в войне против Украины.