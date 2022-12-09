Ущерб жилому дому на улице Стурманюd Болдерае был вызван некачественными строительными работами, следует из заключения технической инспекции здания.
Эксперты объяснили, почему от жилого дома в Болдерае отделилась часть крыши
Как сообщалось, в конце ноября от жилого дома по улице Стурманю 3 в Болдерае оторвалась и провалилась на чердак кровельная панель, в результате чего были эвакуированы жильцы одного из подъездов дома, в котором находятся 15 квартир.
Как сообщила агентству LETA представитель SIA Rīgas namu pārvaldnieks Уна Греневица, в пятницу, 9 декабря, было получено заключение технической инспекции по улице Стурманю 3, которую в ускоренном порядке провело SIA Siltie Nami.
В заключении техосмотра указывалось, что ущерб, причиненный при аварии, представляет опасность для жителей части здания, а основной ее причиной является некачественная сборка панелей при строительстве в 1978 году.
Заключение передано в Департамент развития Рижской думы.
На следующей неделе планируется приступить к проектированию ликвидации последствий ЧП.
В 2021 году Rīgas namu pārvaldnieks работала с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании по сравнению с 2020 годом увеличился на неполные 10% и составил 61,149 млн евро.
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