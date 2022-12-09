Проситель убежища из Нигерии напал с ножом на сотрудников центра иностранцев в Литве

Пытаясь отобрать у нападавшего оружие, работники центра получили легкие травмы рук, сообщил агентству BNS пресс-секретарь службы Гедюс Мишутис.

Инцидент произошел, когда персонал сообщил 19-летнему нигерийцу о необходимости переехать в другое помещение. Он начал сопротивляться и кричать, затем вытащил из кармана самодельный нож и напал на сотрудников, рассказал представитель службы.

Работники центра использовали против нападавшего силу, электрошок и наручники. Получив помощь в больнице, они вернулись к работе.

Начато досудебное расследование инцидента.

Мишутис сообщил, что ходатайство гражданина Нигерии о предоставлении убежища один раз уже было отклонено. Ему была предоставлена свобода передвижения, но затем он был задержан на польской границе. После возвращения в Литву он больше не имеет права на свободное передвижение.

В настоящее время в Кибартском центре регистрации иностранцев находится 78 иностранцев.