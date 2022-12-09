Проситель убежища из Нигерии ранил самодельным ножом двух сотрудников Центра регистрации иностранцев Кибарти в Литве, сообщила Государственная пограничная служба Литвы.
Проситель убежища из Нигерии напал с ножом на сотрудников центра иностранцев в Литве
Пытаясь отобрать у нападавшего оружие, работники центра получили легкие травмы рук, сообщил агентству BNS пресс-секретарь службы Гедюс Мишутис.
Инцидент произошел, когда персонал сообщил 19-летнему нигерийцу о необходимости переехать в другое помещение. Он начал сопротивляться и кричать, затем вытащил из кармана самодельный нож и напал на сотрудников, рассказал представитель службы.
Работники центра использовали против нападавшего силу, электрошок и наручники. Получив помощь в больнице, они вернулись к работе.
Начато досудебное расследование инцидента.
Мишутис сообщил, что ходатайство гражданина Нигерии о предоставлении убежища один раз уже было отклонено. Ему была предоставлена свобода передвижения, но затем он был задержан на польской границе. После возвращения в Литву он больше не имеет права на свободное передвижение.
В настоящее время в Кибартском центре регистрации иностранцев находится 78 иностранцев.
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