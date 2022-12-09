"Беспрецедентно": чем Россия платит Ирану за беспилотники?

Весной иранские летчики прошли обучение полетам на истребителях Су-35 в России, что может свидетельствовать о том, что "Ирану могут начать поставлять эти самолеты в течение следующего года", - сообщают источники.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана по региону, - заявил высокопоставленный представитель администрации. - Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире".

Россия в атаках на Украину уже использовала сотни иранских беспилотников Shahed-136. Москва отрицает, что использовала так называемые дроны-камикадзе, однако в самом Иране в ноябре признали, что действительно поставляли их в Россию, но якобы до начала полномасштабной войны в Украине.

Из-за поставок оружия в Москву Европейский союз ввел дополнительные санкции против Ирана, который и без того подвергался многим санкционным мерам.

В резолюции Совета Безопасности ООН, которая была принята после ядерного пакта 2015 года, Ирану запрещены такие сделки.

В октябре США, Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать использование иранского оружия при атаках на Украину.