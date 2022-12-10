Вчера на Таллиннском Певческом поле прошло открытие светового фестиваля "Страна чудес", где более 500 сказочных персонажей и скульптур облачились в одежды электрических ламп. Десятки световых ансамблей из сказки "Алиса в стране чудес" и других сказочных стран заполняют всю прибрежную часть Певческого поля, пишет Rus.Postimees.
Фото и видео ⟩ В Таллинне открылся световой фестиваль - настоящая страна чудес!
Помимо световых скульптур, шесть выходных подряд в "Стране чудес" можно попасть на лазерные шоу и прогуляться по лесу, наполненному лазерными лучами. Открыты рождественский базар, зона уличной еды, парк развлечений Тиволи и даже место встречи с Дедом Морозом!
Для светового фестиваля в Эстонию привезли около 25 тонн материала. Фигурки ручной работы созданы на стальных каркасах. На каркасы на натянут шелк, а изнутри фигурки сияют благодаря специальной подсветке.
Главная тематика светового фестиваля – герои "Алисы в стране чудес" и декорации знаменитой сказки: волшебные грибы, растения и бесконечное чаепитие.
Зона заполнена мистическими ансамблями растений, птиц и животных. Кроме того, на Певческом поле будут созданы тематические зоны с фонарными улицами и фотозонами.
"Страна чудес" открылась 9 декабря и работает каждую неделю в пятницу, субботу и воскресенье с 17:30 до 22:00.
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