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Фото ⟩ Смотри и удивляйся! Базарчик вещей необычного дизайна Viskaļi

Egoiste rus.tvnet.lv
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Смотри и удивляйся! Базарчик вещей необычного дизайна Viskaļi
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Базарчик вещей необычного дизайна Viskaļi
Базарчик вещей необычного дизайна Viskaļi Фото: Jānis Škapars/TVNET

Невиданные вещи и невиданные радости - так о себе говорит первый рождественский базарчик WISHKAĻI, который 10 и 11 декабря проходит в доме крупнейшей в Риге творческой общины Viskaļi в Чиекуркалнсе.

В базарчике принимают участие более 40 торговцев из Риги и пригорода, кроме того, свои работы выставили творчески личности Viskaļi - резиденты или пользователи помещений зданий, которые радуют посетителей художественными работами, предметами дизайна и аксессуарами, а также развлекательной и образовательной программой.

Ремесленники, дизайнеры и художники подготовили особый и редкий выбор подарков - на месте можно приобрести картины разных художников, керамику, беговелы для малышей, стеклянные украшения, снежинки из расплавленного стекла, серьги из полимерной глины, трикотаж, сумки и кошельки ручного производства, дизайнерские свечи, дизайнерскую одежду, обновленные домашние пуфы и кресла, старые и совершенно новые невиданные книги, чайные сервизы, лампы и еще множество других интересных вещей, большая часть из которых создана в здании, в котором ежедневно трудятся более 140 творческих личностей и социальных инициатив.

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