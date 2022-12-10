Фото ⟩ Смотри и удивляйся! Базарчик вещей необычного дизайна Viskaļi

В базарчике принимают участие более 40 торговцев из Риги и пригорода, кроме того, свои работы выставили творчески личности Viskaļi - резиденты или пользователи помещений зданий, которые радуют посетителей художественными работами, предметами дизайна и аксессуарами, а также развлекательной и образовательной программой.

Ремесленники, дизайнеры и художники подготовили особый и редкий выбор подарков - на месте можно приобрести картины разных художников, керамику, беговелы для малышей, стеклянные украшения, снежинки из расплавленного стекла, серьги из полимерной глины, трикотаж, сумки и кошельки ручного производства, дизайнерские свечи, дизайнерскую одежду, обновленные домашние пуфы и кресла, старые и совершенно новые невиданные книги, чайные сервизы, лампы и еще множество других интересных вещей, большая часть из которых создана в здании, в котором ежедневно трудятся более 140 творческих личностей и социальных инициатив.