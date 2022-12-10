Нацобъединение избрало новое правление партии

За Дзинтарса проголосовали 224 делегата, против - 24, а два бюллетеня были признаны недействительными.

В правлении Нацобъединения часть членов будет представлена в соответствии с установленным в уставе делегированием, еще часть - в соответствии с проведенными на съезде выборами. В правлении будут работать Дзинтарс, депутат Европарламента Роберт Зиле, депутат Сейма и потенциальный будущий министр обороны Инара Мурниеце; депутат Сейма, министр экономики Илзе Индриксоне; депутат Сейма, министр культуры Наурис Пунтулис и депутат Сейма, потенциальный будущий министр сообщения Янис Витенбергс.

Кроме того, в правлении будут представлены депутаты Сейма Артур Бутанс, Янис Домбрава, Рихард Колс и Угис Митревиц, а также Андрис Чуда, Янис Эглитс, Эгил Хелманис, Янис Иесалниекс, Гирт Лапиньш, Дайнис Лоцис, Имант Парадниекс и Роберт Озолс.

На съезде Дзинтарс отметил, что Национальное объединение должно продолжать ежедневно отстаивать ценности государства, используя время возрождения национальных идей в Латвии и падения "розовых очков" Запада в отношении России.