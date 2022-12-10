Новейшие рейтинги партий - какие политические силы самые популярные сейчас

По сравнению с октябрем, у "Нового Единства" наблюдается падение примерно на два процентных пункта.

Далее следует Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 9,5%, также, по сравнению с октябрем, падение на два процентных пункта. На третьем месте - Национальное объединение - 8,6% с небольшим ростом с октября.

На пятки Национальному объединению наступают "Прогрессивные" и "Объединенный список". Далее следуют "За стабильность!", "Латвия на первом месте" и непопавшие в 14-й Сейм партии: "Согласие", "Для развития/За!", "Консервативные", "Русский союз Латвии", "Каждому и каждой", "Суверенная власть".

В свою очередь, при пересчете рейтингов партий с учетом граждан, которые в момент опроса решили, за кого голосовали бы в ноябре, видно, что 5%-барьер переходят "Для развития/За!", но этот перевес очень, очень маленький.