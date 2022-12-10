Видео ⟩ В Осло вручены Нобелевские премии мира

Congratulations to our 2022 peace laureates – watch the very moment representatives for the laureates collected their Nobel Peace Prize medals and diplomas. pic.twitter.com/ajWruOWPN7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2022

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Получив награду, руководитель Центра гражданских свобод Украины Александра Матвейчук отметила, что ее страна не добъется, складывая оружие перед агрессией России. Матвейчук повторно призвала создать международный уголовный суд, чтобы привлечь к ответственности как президента России Владимира Путина, так и президента Беларуси Александра Лукашенко.

В свою очередь представитель "Мемориала" Ян Рачинский назвал войну в Украине сумасшествием и преступлением.

Вместо заключенного Беляцкого награду получила его жена Наталья Пинчук. Беляцкий с июля 2021 года находится под стражей. Пинчук призвала бороться с "интернациональным диктатором", имея в виду Владимира Путина.