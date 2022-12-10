В столице Норвегии Осло в субботу была вручена Нобелевская премия мира 2022 года. Ее совместно получили белорусский активист Алесь Беляцкий (находящийся в заключении), российская правозащитная организация "Мемориал" и Центр гражданских свобод Украины.
Видео ⟩ В Осло вручены Нобелевские премии мира
Congratulations to our 2022 peace laureates – watch the very moment representatives for the laureates collected their Nobel Peace Prize medals and diplomas. pic.twitter.com/ajWruOWPN7— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2022
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Получив награду, руководитель Центра гражданских свобод Украины Александра Матвейчук отметила, что ее страна не добъется, складывая оружие перед агрессией России. Матвейчук повторно призвала создать международный уголовный суд, чтобы привлечь к ответственности как президента России Владимира Путина, так и президента Беларуси Александра Лукашенко.
В свою очередь представитель "Мемориала" Ян Рачинский назвал войну в Украине сумасшествием и преступлением.
Вместо заключенного Беляцкого награду получила его жена Наталья Пинчук. Беляцкий с июля 2021 года находится под стражей. Пинчук призвала бороться с "интернациональным диктатором", имея в виду Владимира Путина.
"Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина - зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация - вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин", - сказала Пинчук.