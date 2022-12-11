Новый флагман флота Tallink, скоростной паром MyStar, прибыл в порт приписки в субботу днем и пришвартовался у первого причала D-терминала Старого порта Таллинна. Читатель Rus.Postimees Алексей поделился кадрами торжественного прибытия нового парома.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Эстонию прибыл новый флагман флота Tallink: самый современный паром в Балтийском море
Первый рейс MyStar состоится в ближайший вторник в 13:30 из Таллинна в Хельсинки. По словам Tallink, это самый современный паром в Балтийском море.
Буксир Alfons Håkans с торжественным фонтаном из водометов сопроводил судно в Старый порт Таллинна. При входе флагмана в порт, скоростной паром Tallink Megastar приветствовал своего нового партнера звуковым сигналом.
Строительство MyStar началось 6 апреля 2020 года на верфи Раума, и в среду судно было передано Tallink Group. Энергоэффективный MyStar имеет длину 212,4 метра и может вместить 2800 пассажиров. Пять восьмицилиндровых главных двигателей MyStar работают как на газе, так и на дизельном топливе. Расчетная скорость судна составляет 27 узлов. Судно будет эксплуатироваться на линии Таллинн-Хельсинки компании вместе с паромами Megastar и Star.
Капитанами MyStar являются Вахур Аусмеес, Айвар Моорус и Айн Аксалу. Всего в команде MyStar 208 человек.
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