После того, как муниципальная полиция предупредила о необходимости регистрировать туалеты, которые не подключены к системе центральной канализации, в Алуксне в течение месяца отозвалось почти столько же жителей, сколько за последние три года, сообщает lsm.lv.
В Алуксне полицейские отправились в рейд по нелегальным туалетам
В Алуксне может быть по меньшей мере 500 объектов недвижимости, где сточные воды уходят не общую, централизованную городскую сеть, а остаются в оборудованных владельцами ямах или емкостях. Местное водное предприятие пытается добиться того, чтобы собственники эти места зарегистрировали.
Наконец, в прошлом месяце это удалось. Впрочем, уже не собственными силами, а благодаря полицейским, которые больше не призывали регистрировать, а предупредили, что если нарушение не будет предотвращено в определенный срок, владелец может быть призван к административной ответственности.
"По подсчетам самоуправления, у довольно большой части жителей, которые используют децентрализованные системы, особенно на территории города и крупнейших поселков, есть возможность произвести подключение", - сказала руководитель отдела водных ресурсов VARAM Ивета Тейбе.
Возможность есть, однако нужно ждать в длинной очереди.
"Когда интересовались, то [подключение] могло занять год, два, - рассказал житель частного дома с сухим туалетом Айнар. - Даже, если интенсивно идти в этом направлении, на подключение уйдет год, два. И деньги, это не дешевое мероприятие".
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!