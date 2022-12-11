В Алуксне полицейские отправились в рейд по нелегальным туалетам

В Алуксне может быть по меньшей мере 500 объектов недвижимости, где сточные воды уходят не общую, централизованную городскую сеть, а остаются в оборудованных владельцами ямах или емкостях. Местное водное предприятие пытается добиться того, чтобы собственники эти места зарегистрировали.

Наконец, в прошлом месяце это удалось. Впрочем, уже не собственными силами, а благодаря полицейским, которые больше не призывали регистрировать, а предупредили, что если нарушение не будет предотвращено в определенный срок, владелец может быть призван к административной ответственности.

"По подсчетам самоуправления, у довольно большой части жителей, которые используют децентрализованные системы, особенно на территории города и крупнейших поселков, есть возможность произвести подключение", - сказала руководитель отдела водных ресурсов VARAM Ивета Тейбе.

Возможность есть, однако нужно ждать в длинной очереди.

"Когда интересовались, то [подключение] могло занять год, два, - рассказал житель частного дома с сухим туалетом Айнар. - Даже, если интенсивно идти в этом направлении, на подключение уйдет год, два. И деньги, это не дешевое мероприятие".

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