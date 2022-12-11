Обстрел российской базы в Мелитополе: РФ сообщает о двух погибших, Украина - о 200

По информации Федорова, местные жители сообщают о том, что больницы в Мелитополе переполнены, раненых российских солдат перевозят в больницы Крыма.

Вечером в воскресенье в Мелитополе прогремело более десяти сильных взрывов.

Видео: Казармы россиян в Крыму. На видео звучит нецензурная лексика!

Footage of a nighttime fire in the occupiers' barracks in the #Crimean village of #Sovietskiy. pic.twitter.com/nddXOHIO4R — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2022

Федоров сообщил, что на востоке города загорелась церковь, которую оккупировали российские солдаты.

В свою очередь Балицкий в Telegram сообщил, что в результате ракетного удара погибли два человека, еще десять пострадали, на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов.

"Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы", - написал он.

Украинская сторона при этом утверждает, что удар был нанесен по месту сбора российских военных.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.