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Обстрел российской базы в Мелитополе: РФ сообщает о двух погибших, Украина - о 200

rus.tvnet.lv
Обстрел российской базы в Мелитополе: РФ сообщает о двух погибших, Украина - о 200
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Обстрел российской базы в Мелитополе
Обстрел российской базы в Мелитополе Фото: @nexta_tv/Twitter.com

Вечером в субботу, 10 декабря, был нанесен ракетный удар по российской базе в оккупированном Мелитополе. Как сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, в результате удара убито по меньшей мере 200 российских солдат. В свою очередь назначенный Россией врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о двух погибших и десяти пострадавших, сообщает Русская служба ВВС.

По информации Федорова, местные жители сообщают о том, что больницы в Мелитополе переполнены, раненых российских солдат перевозят в больницы Крыма.

Вечером в воскресенье в Мелитополе прогремело более десяти сильных взрывов.

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Федоров сообщил, что на востоке города загорелась церковь, которую оккупировали российские солдаты.

В свою очередь Балицкий в Telegram сообщил, что в результате ракетного удара погибли два человека, еще десять пострадали, на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов.

"Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы", - написал он.

Украинская сторона при этом утверждает, что удар был нанесен по месту сбора российских военных.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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