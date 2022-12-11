Вечером в субботу, 10 декабря, был нанесен ракетный удар по российской базе в оккупированном Мелитополе. Как сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, в результате удара убито по меньшей мере 200 российских солдат. В свою очередь назначенный Россией врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о двух погибших и десяти пострадавших, сообщает Русская служба ВВС.
Обстрел российской базы в Мелитополе: РФ сообщает о двух погибших, Украина - о 200
По информации Федорова, местные жители сообщают о том, что больницы в Мелитополе переполнены, раненых российских солдат перевозят в больницы Крыма.
Вечером в воскресенье в Мелитополе прогремело более десяти сильных взрывов.
Видео: Казармы россиян в Крыму. На видео звучит нецензурная лексика!
Footage of a nighttime fire in the occupiers' barracks in the #Crimean village of #Sovietskiy. pic.twitter.com/nddXOHIO4R— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2022
Федоров сообщил, что на востоке города загорелась церковь, которую оккупировали российские солдаты.
В свою очередь Балицкий в Telegram сообщил, что в результате ракетного удара погибли два человека, еще десять пострадали, на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов.
"Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы", - написал он.
Украинская сторона при этом утверждает, что удар был нанесен по месту сбора российских военных.
В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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