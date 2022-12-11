Подозреваемую в коррупции вице-председателя ЕП отстранили от должности

В пятницу, 9 декабря, бельгийская полиция задержала Еву Кайли в Брюсселе в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира по футболу. Помимо Евы Кайли были задержаны еще четыре человека: ее партнер, работающий в Европарламенте, а также итальянский политик, представитель профсоюзного объединения и сотрудник неправительственной организации. Полиция в ходе обыска изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро.

В Греции Еву Кайли исключили из партии

Ранее греческая социалистическая партия ПАСОК, членом которой является Ева Кайли, объявила об ее исключении. В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки.