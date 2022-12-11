Грустные, злые и в стрессе: как изменились женщины за последние 10 лет?

"Крик души" в чистом поле

Эти показатели вовсе не удивляют Сару Хармон, психотерапевта из США. В начале 2021 года она собрала группу из своих клиенток и вывела в поле, чтобы они там покричали вволю и таким образом сбросили напряжение.

"Я мама двоих маленьких детей, и я работала из дома. Сначала я испытывала сильное раздражение, а потом оно переросло просто в ярость", - говорит она.

Через год она снова вывела клиенток в поле покричать как следует. Об этой инициативе рассказала журналистка из ее онлайн-группы мам, и вдруг ей стали звонить репортеры со всего мира. Этот "крик души" стал невероятно популярным.

Сара считает, что она уловила то, что чувствовали женщины во всем мире - сильное недовольство из-за того, что бремя пандемии непропорционально тяжело легло на их плечи.

Так, опрос почти 5 тыс. родителей (состоящих в гетеросексуальных отношениях) в Англии, проведенный в 2020 году Институтом финансовых исследований, показал, что во время периода изоляции из-за эпидемии коронавируса матери брали на себя больше домашних обязанностей, чем отцы. В результате многим также пришлось сократить рабочий день - даже в тех семьях, где у женщин была более высокооплачиваемая работа.

Разрыв между странами - дело в культуре?

Но чем объясняется более сильный разрыв между странами - например, 12 процентных пунктов в Индии и Пакистане?