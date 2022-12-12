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Фото ⟩ Пугачева в шортиках, Таюрская в бикини, а Лобода у Стены Плача

rus.tvnet.lv
Пугачева в шортиках, Таюрская в бикини, а Лобода у Стены Плача
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Соня Таюрская, Светлана Лобода, Алла Пугачева с дочерью
Соня Таюрская, Светлана Лобода, Алла Пугачева с дочерью Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

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