Фото ⟩ В Латвию прибыли американские вертолеты Black Hawk

Пабрикс сообщил, что в настоящее время вертолеты находятся на авиационной базе NBS в Лиелварде, куда они были доставлены американским самолетом из Европы. Самолеты доставляются в собранном виде.

Как указал Пабрикс, в настоящее время идет приемка нового самолета и оформление документации, чтобы новые Black Hawk как можно скорее могли быть введены в эксплуатацию и доступны для обученных пилотов.

Новые вертолеты Black Hawk планируется ввести в эксплуатацию к концу января.

"Эти вертолеты очень важны в нашей авиации, потому что ресурсы, которые были у нас из так называемого советского наследия, исчерпаны", - сказал Пабрикс, добавив, что для новых вертолетов планируется использовать специфическую окраску, которая будет отличаться от окраски находящихся в Латвии летательных аппаратов от других армий.

На вопрос об остальных вертолетах, запланированных к закупке, Пабрикс заявил, что они, скорее всего, будут поставлены в течение следующего года.

Изначально два вертолета не удалось доставить в Латвию в субботу - этому помешали неблагоприятные погодные условия.

В сентябре 2018 года Кабинет Министров поддержал покупку четырех Black Hawk на сумму около 175 млн евро, заключив межправительственное соглашение с США, софинансирование которого составляет 15,5 млн долларов США.

Летом ВВС Украины получили из Латвии два вертолета "Ми-17" и два "Ми-2". В настоящее время в распоряжении ВВС Латвии остались два старых вертолета "Ми-17".