Общественный транспорт в Риге задерживается вплоть до 40 минут

В настоящее время автобусы ходят с опозданием до 40 минут, троллейбусы - до 30 минут, а трамваи 1 и 5 маршрутов - примерно до 40 минут.

Пассажирам предлагается следить за ситуацией и по возможности планировать на поездки дополнительное время.

Как сообщалось, утром в понедельник на ремонтную площадку на улице Балдонес въехал автомобиль, в связи с чем движение трамваев №1 и №5 было временно ограничено в обоих направлениях. Позднее трамвайное движение было восстановлено, но движение общественного транспорта все еще задерживаются.

Погода в Латвии

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последние сутки больше всего снега выпало в восточных регионах Латвии, где снежный покров местами стал на 10-15 сантиметров толще.

На Даугавпилсской наблюдательной станции толщина снежного покрова увеличилась с 8 до 21 сантиметра, в Дагде - с 15 до 25 сантиметров, в Пьедруе - с 16 до 29 сантиметров, в Резекне - с 9 до 15 сантиметров. На метеостанции в Мадоне высота снежного покрова увеличилась с 16 до 31 сантиметра.

В западной и центральной частях страны пока выпало меньше снега, толщина снежного покрова колеблется от шести сантиметров в Колке и Лиепае до 24 сантиметров в Айнажи.

В Курземе объявлено оранжевое предупреждение о сильном снеге и метели, на остальной территории страны - желтое предупреждение.