Как поддельная обувь может навредить стопе: объясняет эксперт

На что обратить внимание, приобретая подарки на праздники?

"С приближением Рождества и Нового года, многие из нас ищут подарки в интернете, поэтому нужно быть внимательными и критически подходить к информации о товаре, указанной на интернет-странице, в соцсетях или другой торговой платформе", - напоминает Баталаускис

При выборе товара в интернете нужно прежде всего обратить внимание на качество страницы. На страницах торговцев подделками часто бывают опечатки или грамматические ошибки, низкое качество иллюстраций, в том числе плохое разрешение фотографий. Прежде, чем что-то заказать, нужно также выяснить какие гарантии возврата товара и денег, а также есть ли в случае необходимости возможность связаться с клиентским сервисом.

Особую осторожность нужно проявлять и во время шопинга на порталах объявлений. Их часто используют люди, распространяющие подделки. Получить возврат денег от таких продавцов крайне затруднительно.

"Не верьте утверждениям продавцов подделок о том, что "реплика также хороша как оригинал". Подделка остается подделкой, какими бы красивыми иностранными словами ее не обозначали", - говорит Баталаускис.

Еще один распространенный прием продавцов подделок для привлечения покупателей - огромные скидки на якобы товары класса люкс. Если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что товар не оригинальный, проверьте его, например, с помощью официального сайта производителя.

Патентное ведомство совместно с Таможенным управлением Службы госдоходов создало и информационный материал, который можно посмотреть на YouTube. В нем обобщена информация о признаках подделок. Практические рекомендации также на сайте кампании "Поддельная реальность" www.viltotarealitate.lv.