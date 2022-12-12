"Я вам не благотворительность". Украинец поехал в Литву за машиной для ВСУ, но его обманули

Через знакомого в Молдове был сделан депозит в 100 евро. Утром, когда Руслан выехал за машиной из Украины, продавец заговорил о проблемах в семье. Он пообещал, что встретит Руслана на вокзале, подпишет там договор и отдаст ключи.

"После этого он сказал, что, когда мы подпишем документы, я сам должен буду поехать за машиной. О том, что машина находится за пределами Вильнюса, он не упомянул", - говорит украинец.

Утром 29 ноября Руслан встретил продавца на заправке рядом с Вильнюсским вокзалом. "Он приехал с женой, насколько я понял. Мы поговорили и подписали договор купли-продажи. В итоге он сказал, что довезет меня до машины. По дороге мы говорили об Украине", - рассказал Руслан.

Продавец отвез Руслана в деревню Реше, где за рестораном был припаркован внедорожник. Литовец передал Руслану ключи от машины и документы.

"Когда я пошел открывать машину, они уехали. Я не мог открыть машину, но деньги уже заплатил", - рассказал Руслан.

Он сразу позвонил торговцу. "Он сказал подождать, потому что вернется позже. Сказал, что должен срочно забрать ребенка из детского сада. Когда я, наконец, открыл машину, она не заводилась".