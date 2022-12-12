Литва лишила гражданства супруга экс-подруги Шойгу

Решение о лишении гражданства приняла министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте с учетом представления Департамента миграции.

Как отметил департамент, Каминскас стал гражданином Российской Федерации и не обладает правом на множественное гражданство.

По сообщению МВД, Департамент миграции провел самостоятельное расследование и выяснил обстоятельства, поскольку Каминскас отказывается общаться. То, что Каминскас получил гражданство этой страны подтверждает выписка из Реестра юридических лиц России.

Как сообщает отдел журналистских расследований LRT, Каминскас женат на гражданке России Елене Каминскас, ранее Шебуновой. Она бывшая подруга министра обороны России Шойгу, от которого у нее двое детей. У самих Каминскасов двое собственных детей.

С целью улучшения принятий решений по поводу лишения гражданства Литвы в тех случаях, когда лицо получает гражданство другой страны, МВД страны подготовило проект изменений к правительственному постановлению.

В них меняется опись документов, связанных с порядком получения, рассмотрения литовского гражданства, по которой сейчас документы о права на двойное гражданства следует предоставить в течение полугода. МВД Литвы предлагает сократить этот срок до трех месяцев.