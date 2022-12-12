Фото ⟩ Обрушилась крыша уличного катка у Даугавпилсского олимпийского центра

При обрушении крыши шатровой конструкции никто не пострадал, другие конструкции ледовой арены также не пострадали. Каток планировалось открыть уже в субботу, 10 декабря. Но, увидев, что синоптики обещают сильный снегопад, было принято решение перенести открытие на понедельник, 12 декабря, пояснил член правления олимпийского центра Владимир Штейнберг. На крыше уличного катка лежал слой снега толщиной около полуметра.

"Мы хотели очистить крышу от снега около 9:00 часов, но примерно за час до этого конструкция, сделанная из пластика, не выдержала веса снега", - сказал Штейнберг.

Каток планируется открыть после ремонта кровли.

"Два-три дня и мы это исправим. Потери небольшие, и хотя это неприятно, но хорошо, что люди не пострадали", - сказал глава олимпийского центра.

Уже сообщалось, что за последние сутки больше всего снега выпало в восточных регионах Латвии, где снежный покров местами стал на 10-15 сантиметров толще.

Галерея: Уличный каток Даугавпилсского олимпийского центра