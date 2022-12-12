ЕС вводит санкции после казни второго демонстранта в Иране

"Европейский Союз призывает иранские власти немедленно прекратить решительно осуждаемую практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении демонстрантов, а также безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру всем задержанным", - подчеркивается в заявлении Совета. ЕС решительно осуждает и "считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, - включая поставки беспилотных летательных аппаратов, - незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН", указали главы МИД государств ЕС.

Санкции вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Казнь 23-летнего иранского рэпера

По данным правозащитников, минимум 470 демонстрантов убиты, свыше 18 000 задержаны за время протестов с середины сентября.

О казни первого участника массовых акций в Иране стало известно 8 декабря. Речь шла о 23-летнем рэпере Мохсене Шекари. Исламский революционный суд также счел молодого человека виновным во "вражде против Бога". По версии следствия, 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара в районе Саттар-Хан в Тегеране и ранил ножом члена "Басиджа". Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".