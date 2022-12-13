В Талсинском и Кулдигском краях из-за метели детей отправили на удаленку

Представитель самоуправления Талсинского края Инита Федко указала, что в понедельник возникли сложности с перевозкой школьников, так как два автобуса вылетели в кювет. Их вытащили относительно быстро, пострадавших не было. Все автобусы доставили детей в образовательные учреждения, однако это потребовало больше времени, чем обычно.

Федко проинформировала, что погода существенно повлияла на быт жителей края. Самоуправление Талсинского края еще ранним утром в понедельник получило очень много звонков от жителей с жалобами на заснеженные дороги. Больше всего звонков поступило из Талси и Мерсрагской волости. Несмотря на то, что метель не стихает, очистка дорог осуществляется в рамках возможного.

В приоритете сейчас крупнейшие дороги и улицы, так как спецтехника у поставщиков услуги имеется в ограниченном количестве.

Самоуправление призывает жителей отнестись с пониманием и, если это возможно, снизить перемещение на транспортных средствах.

Представитель самоуправления Кулдигского края Ласма Рейнфелде сообщила, что из-за сильного снега учеба в большей части школ Кулдигского края будет проходить удаленно, так как метеорологи прогнозируют, что снегопад продолжится и во вторник. В понедельник местные автобусы начали развозить детей из школ по домам заранее, пока по дорогам еще можно было проехать.

Напомним, в понедельник в окрестностях Талси и Кулдиги условия движения были критически плохими.