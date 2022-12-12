По всей стране сложные условия движения, в Талси ситуация - критическая

В окрестностях Талси, на участке Вентспилсского шоссе (А10) от Страздес до Талси, из-за снегопада критически плохие условия движения.

На основных дорогах страны особенно сложные условия движения на участке на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Сигулды, на участке Валмиерского шоссе (А3) от от Мурьяни до моста Брасла, на участках Рижской окружной дороги Балтэзерс - Саулкалне (А4) и Саласпилс - Бабите (А5). Особенно сложные условия движения также на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Риги до Саласпилса, на участке Бауского шоссе (А7) от Риги до Иецавы.

На дорогах работает 101 единица зимней техники, которая расчищает заснеженные участки дорог от снега и посыпает скользкие участки дорог противоскользящими материалами.

Сложно передвигаться и по региональным дорогам по всей Латвии. Движение по региональным и местным дорогам в Курземе особенно затруднено в окрестностях Кулдиги, Талси, Тукумса и Салдуса, в Видземе - в окрестностях Валмиеры, Цесиса, Мадоны и Гулбене, в Латгале - в окрестностях Даугавпилса, Краславы, Прейли, Лудзы и Резекне.

LVC напоминает, что во время снегопада вновь образуется снежный покров и гололедица. Важно выбрать скорость движения, соответствующую погодным условиям, соблюдать большую дистанцию ​​до впереди идущего автомобиля. Работы по очистке дорог проводятся сначала на автомагистралях, затем на региональных дорогах и только потом на местных. Цель работ - максимально улучшить условия вождения, но они не могут предотвратить зиму.

После окончания снегопада основные автомагистрали страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, тогда как на менее загруженных дорогах на эту работу отводится до суток.