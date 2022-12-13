Несмотря на то, что присутствующие повсюду споры плесени играют важную роль в экологии земли, поскольку плесень обеспечивает распад органических компонентов отмерших растений в окружающей среде, она может вызывать серьезные проблемы со здоровьем человека. Если споры плесени поселятся в нежелательных местах, у человека могут возникнуть различные проблемы со здоровьем - аллергические проявления, приступы астмы, обострения хронических заболеваний и другие серьезные проблемы со здоровьем.
Симптомы, свидетельствующие о воздействии плесени на здоровье
Какие симптомы могут наблюдаться при контакте с плесенью и как избежать появления или уменьшить количество плесени в окружающей среде, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.
Плесень образуют микроскопические грибы, мицелий которых почти бесцветен и в начальной фазе - практически незаметен. Плесень размножается спорами, которые настолько малы (0,001-0,1 миллиметра) и легки, что они переносятся по воздуху ветром. Человек может легко занести плесень из внешней среды в помещение с обувью и одеждой, даже не подозревая об этом, поэтому можно сказать, что споры плесени есть везде в большем или меньшем количестве. Особенно благоприятными условиями для процесса размножения спор являются тепло, влажность (60% и более), темная и богатая питательными веществами среда, когда плесень становится заметной, образуя на поверхностях и предметах серые, а иногда и белые, коричневые или зеленоватые пятна. Плесень может расти на различных поверхностях - на дереве, бумаге, гипсокартоне, пластике и даже на цементе и бетоне. Основным источником питания для плесени являются различные виды органических соединений, содержащихся в волосах, ногтях, коже, частицах пищи, парах, грязи и пыли.
Симптомы, свидетельствующие о негативном воздействии плесени на здоровье
При размножении плесени высвобождаются летучие органические соединения и бета (грибковые) глюканы. Летучие органические соединения (спирты, кетоны, органические кислоты и др.) создают специфический запах плесени, вдыхание которого может вызвать раздражение и воспаление дыхательных путей. Споры и мицелий грибков плесени являются огромным источником аллергенов, к которым наиболее чувствительными группами населения являются: младенцы, дети раннего возраста, беременные женщины, пожилые люди, больные после химиотерапии, больные ВИЧ, люди с аллергией, кожными и респираторными заболеваниями и нарушениями иммунной системы.
"У людей, чувствительных к плесени, могут развиться раздражение или отек слизистой оболочки носа, появиться сухой или продуктивный кашель (при кашле выделяется мокрота), а также кожные высыпания. У людей также может возникнуть чувство жжения кожи, покраснение глаз, которые также могут слезиться. Плесень может вызвать и более серьезные проблемы со здоровьем - она также может спровоцировать приступы астмы. С другой стороны, люди с хроническими заболеваниями или с ослабленным иммунитетом чаще могут заболевать инфекционными заболеваниями", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Вызванные плесенью заболевания и аллергию лечить нелегко, потому что до тех пор, пока есть контакт с плесенью, болезнь будет существовать. "Если плесень в доме невозможно уничтожить, к сожалению, зачастую единственным выходом является смена места жительства", - добавляет фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Токсичные вещества, выделяемые плесенью, и их опасность для здоровья
Грибы плесени также выделяют потенциально токсичные вещества, которые могут представлять очень серьезную угрозу для здоровья человека:
- Длительный контакт с плесенью способствует развитию ревматических заболеваний, вызванных эндотоксинами.
- Хотя воздействие микотоксинов не угрожает жизни человека, оно вызывает ряд неприятных проблем со здоровьем: головные боли, головокружение, трудности с концентрацией внимания, слабость, сонливость, тошноту и потерю аппетита. Также может быть сухой кашель, аллергический насморк и раздражение и отек слизистой оболочки носа. Эти симптомы обычно уменьшаются или исчезают, если устраняется контакт с плесенью.
- Особую опасность представляет афлатоксин, который может вызвать поражение печени и почек, способствовать развитию различных опухолей и ослабить защитные силы.
"Чаще всего вызванные плесенью нарушения здоровья наблюдаются непосредственно в рабочей среде, особенно у работающих в сельском хозяйстве, ведь идеальные условия для развития плесени - в зерне, сене и сельскохозяйственных постройках. В группу риска также входят строители, особенно те, кто занимается реконструкцией старых зданий, и работники, обслуживающие системы вентиляции", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Профилактические меры, или как избежать или уменьшить влияние плесени на здоровье
Особое внимание следует уделить продуктам питания. Ни в коем случае нельзя есть продукты с плесенью, даже если слой плесени снят или срезан, поскольку самое страшное зло скрывается под плесенью. Чем выше влажность пищевого продукта, тем опаснее воздействие плесени. При попадании на влажную поверхность плесень "выпускает" крошечные, невидимые нити - мицелий, и по мере размножения он выделяет эфирные масла, минералы и токсины во всем продукте. Наиболее опасными продуктами, пораженными плесенью, считаются мясо, орехи и молочные продукты.
"К сожалению, наличие ядовитых веществ в продуктах нельзя предотвратить или уменьшить даже путем нагревания, поэтому, если продукт поражен плесенью, он не пригоден к употреблению, и без жалости должен быть выброшен. Чтобы снизить риски образования плесени, необходимо правильно хранить пищевые продукты и соблюдать правила гигиены. Если банка открыта, ее следует держать в прохладном места, а содержимое следует брать только чистой ложкой, чтобы предотвратить попадание микроорганизмов. Большое внимание следует уделить также чистоте холодильника и хлебницы", - советует фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Рекомендуемые профилактические меры для снижения рисков образования или размножения плесени, а также ее негативного воздействия на здоровье:
- Выполнить качественную теплоизоляцию помещений.
- Снизить уровень влажности в помещении до 30-50%.
- Выполнять регулярную уборку помещений.
- Обеспечить регулярное проветривание помещений, особенно на кухне и в ванной комнате, где уровень влажности обычно повышен.
- При приготовлении пищи рекомендуется использовать крышки на кастрюлях и сковородках, а также использовать вытяжку, чтобы в воздух попадало меньше пищевых паров.
- Мебель желательно располагать на расстоянии от стен, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
- Небольшие участки, пораженные плесенью, можно очистить уксусом, 70% этиловым спиртом или перекисью водорода. Для обработки больших площадей следует привлекать профессионалов.
- Рекомендуется избавиться от пораженных плесенью предметов (еды, ковров, книг, цветочных горшков, одежды и др. предметов).
- Если плесень поселилась в цветочном горшке, желательно пересадить растение, взяв другой цветочный горшок, а также заменить всю почву. При пересадке растения необходимо обеспечить хороший дренаж в цветочном горшке. Положить на отверстие камень или ком глины, затем засыпать гравием, затем можно засыпать и землю. Избежать плесени можно, соблюдая бережный полив - лучше чаще поливать меньшим количеством воды, чем нечасто и обильно. Почву в цветочном горшке нужно время от времени взрыхлять.
"Если симптомы свидетельствуют об аллергической реакции после контакта с плесенью (слезятся глаза, насморк или заложенный нос), можно принимать антигистаминные препараты, уменьшающих симптомы аллергии. Нос можно промывать аэрозолями, содержащими морскую воду. Входя в помещения с повышенным уровнем влажности и возможной плесенью, больным астмой всегда нужно иметь под рукой спасательный ингалятор чтобы при необходимости купировать внезапный приступ астмы. В свою очередь, для уменьшения различных кожных раздражений можно использовать мази, содержащие декспантенол, или антигистаминный гель. Однако в любом случае перед приемом лекарств рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом", - советует фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
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