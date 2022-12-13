Симптомы, свидетельствующие о воздействии плесени на здоровье

Плесень образуют микроскопические грибы, мицелий которых почти бесцветен и в начальной фазе - практически незаметен. Плесень размножается спорами, которые настолько малы (0,001-0,1 миллиметра) и легки, что они переносятся по воздуху ветром. Человек может легко занести плесень из внешней среды в помещение с обувью и одеждой, даже не подозревая об этом, поэтому можно сказать, что споры плесени есть везде в большем или меньшем количестве. Особенно благоприятными условиями для процесса размножения спор являются тепло, влажность (60% и более), темная и богатая питательными веществами среда, когда плесень становится заметной, образуя на поверхностях и предметах серые, а иногда и белые, коричневые или зеленоватые пятна. Плесень может расти на различных поверхностях - на дереве, бумаге, гипсокартоне, пластике и даже на цементе и бетоне. Основным источником питания для плесени являются различные виды органических соединений, содержащихся в волосах, ногтях, коже, частицах пищи, парах, грязи и пыли.