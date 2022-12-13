Фото ⟩ Дело Baltic International Bank: задержанных нет, названа причина обысков

Не упоминая название банка, пресс-секретарь Государственной полиции Илзе Юревица подтвердила агентству LETA, что полиция расследует уголовное дело о возможном отмывании денег в крупном размере и что в Риге в понедельник были проведены процессуальные действия.

На данный момент задержанных нет, других комментариев полиция не дает.

Уголовный закон предусматривает за отмывание денег в крупном размере лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без нее.

Галерея: В здание Baltic International Bank ворвался спецназ

Как сообщалось ранее, в целях обеспечения стабильности латвийского финансового сектора и защиты интересов клиентов банка правление Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) на внеочередном заседании в понедельник приняло решение приостановить предоставление финансовых услуг Baltic International Bank, свидетельствует информация на сайте FKTK.

FKTK признала Baltic International Bank финансовым учреждением, которое столкнулось или столкнется с финансовыми трудностями, и приняла решение не осуществлять меры по стабилизации его деятельности.

Решение FKTK предусматривает, что 12 декабря в 18:00 банк должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Это означает, что с этого момента работа карт, интернет-банкинга и платежи Baltic International Bank приостановлены. Данное решение принято для предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов клиентов и кредиторов банка.

Сегодня вечером в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Старой Риге, взломав входную дверь, ворвался отряд полиции специального назначения, свидетельствуют наблюдения агентства LETA. По неофициальной информации, обыски проходят и по месту жительства должностных лиц банка.