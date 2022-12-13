Раскол в Рижской думе: "Для развития Латвии" больше не поддерживает Стакиса

Фракция депутатов "Для развития Латвии" в Рижской думе во вторник на заседании фракции решила, что в дальнейшем не будет поддерживать Стакиса. Рига и рижане от думы ожидают реальных изменений и работы в пользу рижан, пока мэр занимается формированием личного образа, подчеркивает Зепс.

"Мы уже давно разочаровались в способности "коалиции перемен" достичь обещанных рижанам результатов. Рига сейчас экономически отстает от своих соседей, количество жителей продолжает уменьшаться, у многоквартирных домов проваливаются крыши, не утеплены дома и т. д.", - поясняет политик.

Об этом "Для развития Латвии" сообщила коалиционным партнерам и руководителю коалиции Стакису.

"Для развития Латвии" считает, что отставка от должности руководителя комитета по образованию, культуре и спорту Иветы Ратиники является ответной реакцией.

По мнению "Для развития Латвии", под руководством Ратиники были реализованы продуманные реформы в сфере образования, достигнуты как рост зарплаты педагогов, так и улучшения во внедрении содержания образования. Усовершенствовано сотрудничество с руководством учреждений образования и культуры по изучению проблем и оценке необходимых улучшений.

Актуализированы и проведены создание Культурного объединения Северной Риги, продуманная реорганизация образовательных учреждений, а также создана новая система поддержки частных аккредитованных музеев.

"Для развития Латвии", по словам Зепса, продолжит работать, чтобы реализовать обещанное избирателям.

Напомним, вчера фракция Рижской думы "За!/Прогрессивные" распространила сообщение о том, что прекращает сотрудничество с фракцией "Для развития Латвии".