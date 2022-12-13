Будущий министр климата и энергетики: в новом министерстве будет работать около 50 человек

По его словам, уже понятно, что из Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) в новое министерство будет переведен департамент изменений климата, а из Министерства экономики - два департамента, связанные с энергетической политикой. Также могут быть переведены отдельные специалисты.

На вопрос, какое количество сотрудников может быть переведено из VARAM в Министерство климата и энергетики, Чударс ответил, что конкретное количество пока неизвестно, но, глядя на текущую структуру, их может быть около 50.

Что касается помещений для нового министерства, то этот вопрос должен быть адресован Госканцелярии, но пока речь идет о помещениях VARAM, сообщил Чударс.