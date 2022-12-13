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Ашераденс: Минфину придется решить проблему роста тарифов на электроэнергию

rus.tvnet.lv/LETA
Ашераденс: Минфину придется решить проблему роста тарифов на электроэнергию
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Арвил Ашераденс
Арвил Ашераденс Фото: Evija Trifanova/LETA

Наряду с государственным бюджетом на 2023 год одним из приоритетов Министерства финансов в ближайшее время станет решение проблемы повышения тарифов на передачу электроэнергии, заявил один из лидеров "Нового Единства" Арвил Ашераденс, которого планируется утвердить министром финансов.

Также, по словам Ашераденса, необходимо начать подготовку к следующему отопительному сезону и разработать социально ответственную и сбалансированную систему поддержки, в том числе с учетом того, что Совет по фискальной дисциплине рекомендует ограничить меры поддержки.

В качестве еще одного приоритета Ашераденс упомянул работу над пакетом государственных инвестиций, который будет основан на доступных фондах Европейского союза (ЕС) и Механизме восстановления и устойчивости. В условиях экономического спада государственный инвестиционный пакет должен будет обеспечить определенный уровень инвестиций в стране и подготовить экономику к трансформации.

Кроме того, Минфину придется поработать над тем, чтобы процесс разработки бюджета начал работать как инструмент развития. В качестве приоритета политик также назвал работу по дальнейшему сокращению теневой экономики.

Сейм планирует проголосовать за утверждение нового правительства в среду, 14 декабря.

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