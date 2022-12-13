Ашераденс: Минфину придется решить проблему роста тарифов на электроэнергию

Также, по словам Ашераденса, необходимо начать подготовку к следующему отопительному сезону и разработать социально ответственную и сбалансированную систему поддержки, в том числе с учетом того, что Совет по фискальной дисциплине рекомендует ограничить меры поддержки.

В качестве еще одного приоритета Ашераденс упомянул работу над пакетом государственных инвестиций, который будет основан на доступных фондах Европейского союза (ЕС) и Механизме восстановления и устойчивости. В условиях экономического спада государственный инвестиционный пакет должен будет обеспечить определенный уровень инвестиций в стране и подготовить экономику к трансформации.

Кроме того, Минфину придется поработать над тем, чтобы процесс разработки бюджета начал работать как инструмент развития. В качестве приоритета политик также назвал работу по дальнейшему сокращению теневой экономики.

Сейм планирует проголосовать за утверждение нового правительства в среду, 14 декабря.