Во второй половине вторника на всей территории страны автодороги заснежены и оледенели, особенно затруднено движение на Лиепайском шоссе от Блидене до Скрунды, сообщают представители Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Будьте осторожны! На всей территории страны обледенели дороги
Также особенно затруднено движение на региональных автомобильных дорогах в окрестностях Салдуса и Лимбажи. Для улучшения условий движения на дорогах работает 78 единиц зимней техники.
Среди главных государственных автомобильных дорог затруднено движение по всей длине Таллиннского шоссе (А1), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Вангажи и от Лигатне до Виреши, на участке Валмиерского шоссе (А3) от моста Браслас до Валки, по всей длине Рижской окружной дороги - Балтэзерс - Саулкалне (А4) и Саласпилс - Бабите (А5), по всей длине Даугавпилсского шоссе (А6) и на участке Бауского шоссе (А7) от Риги до Димзукалнса.
Затруднены условия движения также по всей длине Елгавского шоссе (А8), на участках Лиепайского шоссе (А9) от Каги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, на участках Вентспилсского шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, по всей длине автомобильной дороги от Лиепаи до границы с Литвой (А11), по всей длине Резекненского шоссе (А12), по всей длине шоссе Гребнева - Медуми (А13), а также по всей длине Даугавпилсского шоссе (А14) и по всей длине Резекненской окружной дороги (A15).
Движение на региональных автомобильных дорогах затруднено по всей Латвии.
Следует учитывать, что во время снегопада слой снега и обледенение образуются повторно. Лучше планировать дополнительное время пути, выбирать соответствующую условиям движения скорость и удерживать большую дистанцию. Работы по уборке дорог проводятся в приоритетном порядке - сначала на главных, затем на региональных и потом на автомобильных дорогах местного значения. Цель работ по уборке состоит в том, чтобы в пределах возможностей улучшить условия движения, но этим нельзя предотвратить зиму.
После окончания снегопада основные автомобильные дороги от снега должны быть очищены в течение трех часов, а для менее загруженных дорог на эти работы дается до 24 часов.
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