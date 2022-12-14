Подозреваемый в работе на ФСБ Вадим Конощенок предположительно переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и военно-тактические боеприпасы.

Конощенок был задержан на границе с Эстонией в конце октября прошлого года, и среди его вещей было обнаружено 35 различных типов полупроводников и других электронных компонентов, а также тысячи 6,5-мм патронов американского производства, используемых в снайперском оружии.

В конце ноября прошлого года Конощенка вновь задержали на границе, на этот раз с примерно 20 коробками, в которых находились тысячи патронов американского производства. В сопроводительной документации говорилось, что в коробках должны быть автозапчасти. В связи с арестом Конощенка эстонские власти провели обыск на складе на имя сына Конощенка, а также обнаружили там боеприпасы.

Власти Эстонии задержали Конощенка по запросу США 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы, если их признают виновными.

КаПо сообщала в соцсетях, что сотрудничество с Федеральным бюро расследований в расследовании экономических санкций несет в себе четкий сигнал. «Санкции против Кремля за нападение на Украину серьезно воспринимаются обеими сторонами России – и на Востоке, и на Западе», – говорилось в сообщении.

Война России должна быть остановлена

Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд прокомментировал это дело, заявив, что Министерство юстиции и его международные партнеры не потерпят преступных схем, поддерживающих российскую войну.

Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявила, что дело еще раз подтверждает, что Министерство юстиции готово перехватывать всех, кто поддерживает российскую войну и уклоняется от санкций.