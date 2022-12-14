Видео ⟩ Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале в цветах украинского флага

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте стали участниками музыкального шоу "Дуэты", которое выходит на пропагандистском канале "Россия 1". Артисты исполнили песню Аллы Пугачевой "Осенний поцелуй".

Напомним, Алла Пугачева поддержала своего супруга Максима Галкина, осуждающего войну в Украине и критикующего политику Кремля. Артист объявлен в России "иноагентом".

Ходят слухи, что песни Аллы Пугачевой не хотят транслировать по правительственным каналам.

Кристина Орбакайте - дочь легендарной певицы, а Игорь Николаев - давний друг семьи, автор многих композиций, написанных для Аллы Пугачевой. По сценарию шоу "Дуэты" участники якобы не знают, с кем они будут выступать.

Кристина появилась на шоу в ярко-желтом платье, а когда зрители увидели Игоря Николаева, то тот был в синем пиджаке. Конечно, нельзя было не ассоциировать наряды знаменитостей с флагом Украины. Тем более что Алла Борисовна активно поддерживает в соцсетях супруга, осуждающего военные действия РФ в Украине. Примадонна активно высказывается в адрес тех, кто травит ее семью.