Популярные в России исполнители Кристина Орбакайте и Игорь Николаев появились на пропагандистском канале РФ в шоу "Дуэты" в цветах украинского флага.
Видео ⟩ Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале в цветах украинского флага
Игорь Николаев и Кристина Орбакайте стали участниками музыкального шоу "Дуэты", которое выходит на пропагандистском канале "Россия 1". Артисты исполнили песню Аллы Пугачевой "Осенний поцелуй".
Напомним, Алла Пугачева поддержала своего супруга Максима Галкина, осуждающего войну в Украине и критикующего политику Кремля. Артист объявлен в России "иноагентом".
Ходят слухи, что песни Аллы Пугачевой не хотят транслировать по правительственным каналам.
Кристина Орбакайте - дочь легендарной певицы, а Игорь Николаев - давний друг семьи, автор многих композиций, написанных для Аллы Пугачевой. По сценарию шоу "Дуэты" участники якобы не знают, с кем они будут выступать.
Кристина появилась на шоу в ярко-желтом платье, а когда зрители увидели Игоря Николаева, то тот был в синем пиджаке. Конечно, нельзя было не ассоциировать наряды знаменитостей с флагом Украины. Тем более что Алла Борисовна активно поддерживает в соцсетях супруга, осуждающего военные действия РФ в Украине. Примадонна активно высказывается в адрес тех, кто травит ее семью.
"Хотел сказать, что мы готовились, созванивались, думали, в чем мы выйдем", - пошутил Николаев после их выступления.
Правда, ни Орбакайте, ни Николаев публично не высказываются о войне в Украине, но они ставят "лайки" под публикациями и комментариями Максима Галкина, который критикует действия Кремля.
В СМИ уже появились статьи, в которых говорится, что действия Николаева и Орбакайте - это провокация. Ряд людей в комментариях высказались отрицательно и призвали выдворить знаменитостей из страны, но было и много тех, кто поддержал любимых исполнителей.
"Если люди за мир, то нужно поддерживать это", "Смелые, мужественные и честные!", "Молодцы, хоть кто-то умный и здравомыслящий остался", "Отличный троллинг", - писали под видео на официальном канале Кристины Орбакайте.
Видео: Выступление Игоря Николаева и Кристины Орбакайте
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!