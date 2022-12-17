Астрологи DailyHoro составили прогноз на 2023 год - для каждого представителя восточного Знака.
Восточный гороскоп на 2023 год: кому любовь, а кому богатство?
Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
В 2023 году Крысе стоит полагаться на силу своего характера и на своих близких. Это будет очень важное время, когда следует держаться на плаву. В работе и делах в начале года временно лучше приостановить разработку новых идей. Креативность вернется ближе к марту-апрелю.
Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Быкам абсолютно точно нужно быть осторожнее в общении с окружающими их людьми: на пути могут встречаться энергетически опасные личности: манипуляторы, недруги и так далее. Доверчивость и неосмотрительность -
самые опасные качества в год Кролика.
Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
В начале года может показаться черная полоса, на выход из нее потребуется некоторое время и много сил. Однако Тигры все переживут и станут мудрее на порядок. Лучшая стратегия: быть учтивыми с окружающими и оставаться добрыми по отношению к близким. Также важно научиться прощать людей, так как это благотворно скажется на карме.
Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Кроликам в 2023 году придется постоянно переживать эмоциональные качели, но самое проблемное время - конец лета и начало осени. Астрологи рекомендуют Кроликам здраво оценивать свои возможности, причем в каждый день этого года. Не стоит преувеличивать или приуменьшать свои способности.
Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Драконы будут достаточно продуктивными в работе и делах. Лучше не откладывать дела в долгий ящик. Будет немало кризисных ситуаций, но Драконы со всем справятся - хорошо и достаточно быстро. Это будет тот самый год, когда проблемы и неурядицы со временем будут оборачиваться чем-то хорошим.
Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Окружающие люди в 2023 году чаще будут замечать что-то плохое в Змеях - так распорядился Кролик. Окружающим будет свойственно думать о Змеях сначала плохое. Но это поможет быстро отсеять ненужных людей. Чтобы быть успешнее в работе, Змеям стоит поменьше лениться, а в любви основой успеха станет борьба со стереотипами.
Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Самый главный враг Лошадей - страх и мстительность. Нужно постараться справиться с ним, иначе дела могут пойти под откос, причем уже в январе. Сдержанным Лошадям Вселенная поможет привлечь больше удачи. В любовной сфере большое внимание лучше уделять внешности.
Люди в год Кролика будут обращать внимание преимущественно на внешнюю красоту.
Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
В делах и в работе Козам понадобится стремительность, целеустремленность, выдержка, трудолюбие. Кролик постоянно будет ставить палки в колеса, но со всем удастся справиться. Принимая важные решения, стоит полагаться не на шестое чувство, а не доводы разума и логики, как минимум, зимой и весной.
Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)
Обезьянам в 2023 году на пути может встречаться много токсичных людей и неприятных событий. Астрологи рекомендуют в 2023 году бороться с излишествами: перееданием, вредными привычками и импульсивностью. Весь успех будет связан с эффективным сотрудничеством. Обезьянам следует обращаться за поддержкой и перестать бояться коллективного труда.
Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
Не исключено, что в начале года Петухи столкнуться с отголосками прошлых ошибок. Вселенная потребует возвращения кармичеких долгов. Сразу же в январе важно избавиться от всего что сеет сомнения, страхи. Если этого не сделать, весь оставшийся год может пройти под управлением негативных эмоций.
Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Для Собак самой большой важностью будет обладать сфера здоровья. Удача последует за уверенными в себе людьми, так что стоит перестать сомневаться в себе и прекратить общение с теми, кто сеют сомнения. Начало года будет полезным для креативной работы. Летом и осенью можно смело отправляться в дальние деловые поездки.
Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Лучше посвятить этот год поиску новых друзей и второй половинки. Но Свиньям следует быть осторожными: многие люди захотят получить помощь, но при этом ничего не давая взамен. Придется научиться разбираться в людях. Не исключено, что в 2023 году придется намного больше работать.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!