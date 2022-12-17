Восточный гороскоп на 2023 год: кому любовь, а кому богатство?

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконы будут достаточно продуктивными в работе и делах. Лучше не откладывать дела в долгий ящик. Будет немало кризисных ситуаций, но Драконы со всем справятся - хорошо и достаточно быстро. Это будет тот самый год, когда проблемы и неурядицы со временем будут оборачиваться чем-то хорошим.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Окружающие люди в 2023 году чаще будут замечать что-то плохое в Змеях - так распорядился Кролик. Окружающим будет свойственно думать о Змеях сначала плохое. Но это поможет быстро отсеять ненужных людей. Чтобы быть успешнее в работе, Змеям стоит поменьше лениться, а в любви основой успеха станет борьба со стереотипами.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Самый главный враг Лошадей - страх и мстительность. Нужно постараться справиться с ним, иначе дела могут пойти под откос, причем уже в январе. Сдержанным Лошадям Вселенная поможет привлечь больше удачи. В любовной сфере большое внимание лучше уделять внешности.

Люди в год Кролика будут обращать внимание преимущественно на внешнюю красоту.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

В делах и в работе Козам понадобится стремительность, целеустремленность, выдержка, трудолюбие. Кролик постоянно будет ставить палки в колеса, но со всем удастся справиться. Принимая важные решения, стоит полагаться не на шестое чувство, а не доводы разума и логики, как минимум, зимой и весной.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)