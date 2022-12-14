В феврале 2023 года в Латвии выступит Семён Слепаков - артист, которого любят за острый юмор и уникальный стиль. 24 февраля он даст концерт в зале Lielais dzintars (Лиепая), а 25 февраля - на сцене зала GORS (Резекне).
Этой зимой с концертами в Латвии выступит Семён Слепаков
Злободневность и неповторимая манера исполнения делают иронично-саркастичные зарисовки Слепакова хитами с миллионными просмотрами на YouTube. В прошлом капитан прославленной команды КВН "Сборная Пятигорска", сегодня он - один из самых топовых продюсеров, шоу-ранер, комедийный актер и исполнитель собственных песен. А еще - поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все проекты, к которым он прикладывает руку, имеют неизменно высокие рейтинги и пользуются огромным зрительским интересом.
Сейчас Семён Слепаков, осудивший российскую агрессию в Украине, живет в Израиле и с января этого года отправляется в мировое турне.
У артиста запланированы концерты в Австралии, Америке, Германии, Италии, а также во всех трех балтийских странах.
На концертах Семён Слепаков исполнит свои известные, полюбившиеся зрителям хиты, а также новые актуальные произведения.
Готовьтесь от души посмеяться, ведь выступления артиста - это всегда классная атмосфера и незабываемые эмоции!
Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss.
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