Кариньш: кризис - это возможность добиться процветания Латвии

Глава правительства отметил влияние развязанной Россией войны на подорожание энергоресурсов, что привело к инфляции в других сферах, а теперь и к замедлению роста экономики.

Любой кризис - это возможность реорганизации народного хозяйства, чтобы Латвия процветала, чтобы людям нравилось жить здесь, чтобы многие видели свое будущее в стране, подчеркнул Кариньш.

Он добавил, что необходимо работать на многих "фронтах" одновременно, в том числе для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Это означает, что верховенство права должно стоять выше всего, чтобы можно было рассчитывать на соблюдение закона.

Кариньш отметил, что в сфере обороны безопасность формирует не только членство Латвии в НАТО - государство должно научиться больше полагаться на себя, развивая собственные возможности. Также необходимо усилить гражданскую оборону, полицию, пограничную и пожарную службы.

В энергетике следует использовать энергию ветра и солнца, а также за счет увеличения объемов производства электроэнергии добиться конкурентоспособных цен, чтобы Латвия из импортера электроэнергии превратилась в экспортера, заявил Кариньш.

В сфере конкурентоспособности необходимо создать благоприятную для инвестиций среду, увеличить объемы экспорта в экономику, особенно в сфере высоких технологий. Это тесно связано с образованием, потому что для того, чтобы люди могли работать в сфере высоких технологий, они должны быть профессионалами, сказал премьер-министр.

В области качества жизни в целом должна предоставляться качественная медицинская помощь, потому что качество является важнейшим условием. Также необходимо создать условия, способствующие увеличению рождаемости, отметил Кариньш в своем выступлении.