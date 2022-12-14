"Кариньш выглядит немного уставшим": депутат прогнозирует короткую жизнь правительству

Он напомнил, что четыре года назад Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") начинал с 61 голоса в Сейме, а сейчас у него всего 54 голоса.

"Это вынуждает думать, что жизнь этого правительства не будет долгой, и Кариньш (...), по крайней мере сейчас, и сам выглядит немного уставшим", - сказал Валайнис.

Хотя политики пытаются внушить, что следующее правительство будет "новым" и есть "новый Кариньш", по мнению оппозиционного депутата, это то же самое правительство, основой которого являются "Новое Единство" и Нацобъединение.

По его мнению, будущему правительству следует увеличить финансирование здравоохранения и исправить ошибки, допущенные в ходе территориальной реформы, когда "в офисах Вецриги перерисовывали границы регионов".

В сфере здравоохранения необходимо увеличить финансирование, потому что если правительство попытается закрыть еще какую-нибудь больницу, это только разозлит людей.

По словам Валайниса, предыдущее правительство Кариньша действовало неразумно, когда "насильственно закрывало" школы, не решив сначала социальные проблемы и проблемы мобильности на соответствующих территориях.

Многие люди, которые не могут претендовать на какую-либо государственную поддержку, сейчас находятся в тяжелейших условиях, сказал представитель СЗК. Он также заявил, что до сих пор Кариньш поручал управление кризисами кому-то другому и избегал брать на себя ответственность.

Валайнис также раскритиковал лидера "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, назвав его "серым кардиналом". Пиленс не состоял ни в одной партии, не вошел в правительство, не попытался показать себя ни на какой должности, что ставит под сомнение его роль, заявил представитель оппозиции.