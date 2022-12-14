Респираторно-синцитиальный вирус опасен для малышей и пожилых

В настоящее время вакцины против РСВ не существует, но можно провести пассивную иммунизацию ребенка путем введения антител. Однако государство оплачивает эту процедуру только за "глубоко недоношенных" детей, а таких немного, отметила Завадска.

На данный момент, несмотря на то, что SPKC объявил эпидемию гриппа, посещения в BKUS ограничены только в инфекционном отделении, а другие отделения можно посещать в масках. Если заболеваемость гриппом увеличится, больница рассмотрит дополнительные ограничения.

Снипе призывает родителей, особенно родителей младенцев и хронически больных детей, планировать, как они проводят свое свободное время, и находить здоровые границы для посещения мероприятий и общения.

Завадска добавила, что в настоящее время, после пандемии Covid-19, у людей образовался "иммунный долг".

"Во время локдаунов мы все сидели дома, принимали меры предосторожности на разных уровнях, тем самым защищая себя от окружающих. Соответственно, вирусы меньше распространялись в сообществе и у нас не было этой обычной сезонной "подпитки" иммунной системы встречами с другими людьми. Как только люди снова начали встречаться, все эти [вирусы] вернулись в совершенно измененной интенсивности", - сказала она.

Не следует думать, что человек, привитый от гриппа, автоматически не заболеет Covid-19 или РСВ - защита, создаваемая вакцинацией, способна распознавать только указанный вирус. Вакцинация особенно важна для людей с ослабленным иммунитетом, поскольку и Covid-19, и грипп могут протекать в тяжелой форме, подчеркнула инфекционист.