Видео ⟩ Врачи просят не водить больных детей в школу и детский сад

Вирус, который для взрослых и большого количества детей похож на простой насморк или кашель, особенно опасен для малышей.

Каждую неделю ребенок с этим вирусом попадает в реанимацию.

"Каждую неделю у нас в отделении интенсивной терапии находится пациент, которому требуется высокопоточный кислород или интубация. Этот вирус представляет собой респираторную инфекцию, которая распространяется воздушно-капельным путем. Это характерно для детей раннего возраста, особенно до одного и двух лет, но самый тяжелый процесс происходит именно у малышей", - пояснила детский аллерголог-пульмонолог Элина Алексеева.

Поскольку в данный момент бушуют и другие респираторные вирусы, легочное отделение Детской больницы переполнено, а маленькие пациенты размещены в двух других. Врачи просят не отпускать больных детей в школу или детский сад.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)