Ежедневно респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) выявляют у нескольких малышей, семьи которых поступают в приемное отделение Детской клинической университетской больницы (BKUS). В результате каждую неделю, как минимум один ребенок попадает в реанимацию, и оказывается подключенным к кислородному аппарату, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Врачи просят не водить больных детей в школу и детский сад
Вирус, который для взрослых и большого количества детей похож на простой насморк или кашель, особенно опасен для малышей.
Каждую неделю ребенок с этим вирусом попадает в реанимацию.
"Каждую неделю у нас в отделении интенсивной терапии находится пациент, которому требуется высокопоточный кислород или интубация. Этот вирус представляет собой респираторную инфекцию, которая распространяется воздушно-капельным путем. Это характерно для детей раннего возраста, особенно до одного и двух лет, но самый тяжелый процесс происходит именно у малышей", - пояснила детский аллерголог-пульмонолог Элина Алексеева.
Поскольку в данный момент бушуют и другие респираторные вирусы, легочное отделение Детской больницы переполнено, а маленькие пациенты размещены в двух других. Врачи просят не отпускать больных детей в школу или детский сад.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
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