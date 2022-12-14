Бизнес Эстонии помогает России получать иностранные компоненты для войны

Путин принимает президента Турции Эрдогана в своей резиденции в Сочи, Россия, 5 августа 2022 года. Фото: MURAT KULA/AFP

В декабре тот же бизнесмен на уточнения журналистов уже заявлял, что его компании "соблюдают все экспортные ограничения и запреты производителей" и "не обходят западные санкции против России". Выяснилось, что господин Агваз продал свою долю в Azu International другим соучредителям.

Всего по данным российской таможни, за семь месяцев войны до 31 октября в РФ поступило компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее 2,6 млрд долларов.

"Не менее 777 миллионов долларов этих продуктов были произведены западными фирмами, микросхемы которых были обнаружены в российских системах вооружения: американской Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc., а также немецкой Infineon AG", - сообщает Reuters.

Покупателями иностранной электроники в РФ выступают сразу несколько фирм в Санкт-Петербурге и Москве, которые были зарегистрированы уже после начала военной агрессии ВС РФ против Украины. Журналисты выяснили, что только одна такая компания с апреля импортировала электроники не менее чем на 138 миллионов долларов. Поставщиком для нее выступала турецкая компания, которая до войны торговала текстилем.

Reuters отмечает, что некоторые из поставщиков, в том числе фирмы в Турции, Гонконге, Сингапуре и Испании напрямую связаны с лицами, которые имеют российское гражданство, а некоторые новые компании-мпортеры в РФ располагаются в тех же офисах, что и ранее известные покупатели нероссийских технологий.

Reuters обратилось к компаниям США, чья техника позволяет летать российским ракетам. Например, представитель Intel ответил, что их компания "очень серьезно относится к выводам, и мы изучаем этот вопрос". И эти, и другие производители чипов и других IT-компонентов утверждают, что предпринимают меры по недопущению обхода антироссийских санкций.

Чип компании Texas Instruments на печатной плате, найденной внутри российской ракеты 9М727, которую нашли после российской атаки украинские военные, 19 июля 2022 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Тем временем, в Министерстве торговли США авторам расследования сообщили, что с начала вторжения ВС РФ доступ России к полупроводникам из всех источников сократился почти на 70 процентов благодаря скоординированным действиям 38 стран.

Украинские технические эксперты регулярно публикуют доказательства того, что начинка российской военной техники почти всегда состоит из комплектующих, которые производят страны ЕС и США. Россия регулярно наносит массированные удары по гражданским объектам Украины с применением крылатых и других ракет, которые не могут быть точными без иностранной электроники.