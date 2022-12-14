Несмотря на международные санкции, призванные лишить Москву импорта иностранных электронных компонентов, которые используются в оружии, применяемом против Украины, Россия продолжает исправно получать необходимые ей для этого оружия чипы и другую IT-продукцию. Reuters выяснил, кто в мире все равно помогает Путину, пишет Rus.Postimees.
Бизнес Эстонии помогает России получать иностранные компоненты для войны
Журналисты Reuters в расследовании о каналах обхода антироссийских санкций, которое было сделано совместно с лондонским оборонно-аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), нашли эстонского посредника, который уже после начала войны в 2022 году продолжал переправлять в РФ иностранную электронику.
Авторам исследования удалось получить документы российской таможенной службы, которые доказывают, что оптовый торговец электронными компонентами, базирующийся в столице Эстонии, Таллинне - Elmec Trade Oü - уже после нападения ВС РФ на Украину поставил в Россию чипы американских производителей на миллионы долларов.
"Elmec Trade Oü в период с 1 апреля по 31 октября отправил в Россию товаров на сумму не менее 17 миллионов долларов, согласно данным российской таможни. Среди них были чипы производства Analog Devices и других американских производителей, как показывают отчеты", - сказано в публикации.
Rus.Postimees обратился за комментариями в компанию.
Ранее гендиректор Elmec Trade Александр Фоменко заявил Reuters, что его компания закупает продукцию, соблюдая все требования законодательства, все санкции и экспортные ограничения.
Факты поставок уже после того, как сами производители электронных компонентов объявили о приостановках продаж в РФ, Фоменко объяснил тем, что большинство заказов было размещено в прошлом году, а задержки с поставками связаны со сбоями в транзите из-за пандемии.
В самой американской компании Analog Devices на запрос Reuters не ответили.
Представитель Европейской комиссии, комментируя факты снабжения России необходимыми для продолжения войны технологиями прямо с территории ЕС, не смог ответить на вопросы об эстонской компании.
"ЕС очень серьезно относится к обходу [санкций], поскольку это практика, которая может подорвать эффективность санкций ЕС", - заметил собеседник авторов расследования.
Однако главным окном для РФ, открывающим рынки IT-продукции, в 2022 году стала Турция. Reuters подробно рассказывает сразу о нескольких компаниях, которые в текущем году начали поставлять Москве американские комплектующие для компьютеров из этой страны-участницы НАТО.
Еще в марте в Турции была создана компания Azu International, которая, по данным российской таможни, в течение следующих семи месяцев экспортировала в Россию комплектующие на сумму не менее 20 миллионов долларов, включая чипы, произведенные американскими производителями. Соучредитель компании, турецкий бизнесмен Гоктюрк Агваз, управляет оптовым продавцом ИТ-продуктов в Германии под названием Smart Impex GmbH.
"Российские таможенные записи показывают, что еще до вторжения [24 февраля] немецкая компания отправляла американские и другие товары тому же московскому клиенту, который недавно импортировал товары из Azu International", - уточняет Reuters.
В разговоре с журналистами бизнесмен признал, что прямые поставки из Германии прекратились.
"Мы не можем экспортировать в Россию, мы не можем продавать в Россию, поэтому мы продаем только в Турцию", - говорил еще в октябре Гоктюрк Агваз, добавляя, что данные о продажах Azu International в Россию являются коммерческой тайной.
В декабре тот же бизнесмен на уточнения журналистов уже заявлял, что его компании "соблюдают все экспортные ограничения и запреты производителей" и "не обходят западные санкции против России". Выяснилось, что господин Агваз продал свою долю в Azu International другим соучредителям.
Всего по данным российской таможни, за семь месяцев войны до 31 октября в РФ поступило компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее 2,6 млрд долларов.
"Не менее 777 миллионов долларов этих продуктов были произведены западными фирмами, микросхемы которых были обнаружены в российских системах вооружения: американской Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc., а также немецкой Infineon AG", - сообщает Reuters.
Покупателями иностранной электроники в РФ выступают сразу несколько фирм в Санкт-Петербурге и Москве, которые были зарегистрированы уже после начала военной агрессии ВС РФ против Украины. Журналисты выяснили, что только одна такая компания с апреля импортировала электроники не менее чем на 138 миллионов долларов. Поставщиком для нее выступала турецкая компания, которая до войны торговала текстилем.
Reuters отмечает, что некоторые из поставщиков, в том числе фирмы в Турции, Гонконге, Сингапуре и Испании напрямую связаны с лицами, которые имеют российское гражданство, а некоторые новые компании-мпортеры в РФ располагаются в тех же офисах, что и ранее известные покупатели нероссийских технологий.
Reuters обратилось к компаниям США, чья техника позволяет летать российским ракетам. Например, представитель Intel ответил, что их компания "очень серьезно относится к выводам, и мы изучаем этот вопрос". И эти, и другие производители чипов и других IT-компонентов утверждают, что предпринимают меры по недопущению обхода антироссийских санкций.
Тем временем, в Министерстве торговли США авторам расследования сообщили, что с начала вторжения ВС РФ доступ России к полупроводникам из всех источников сократился почти на 70 процентов благодаря скоординированным действиям 38 стран.
Украинские технические эксперты регулярно публикуют доказательства того, что начинка российской военной техники почти всегда состоит из комплектующих, которые производят страны ЕС и США. Россия регулярно наносит массированные удары по гражданским объектам Украины с применением крылатых и других ракет, которые не могут быть точными без иностранной электроники.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!