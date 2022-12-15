19 июня 2023 года в Литве, на каунасской арене Žalgiris, в рамках мирового турне Rock Believer выступят исполнители исторического хита Wind of Changes - легендарная рок-группа из Германии Scorpions.
В Литве выступит легендарная группа Scorpions
Scorpions уже несколько раз посещали страны Балтии и вернутся в Литву после семилетнего перерыва.
Предыдущее выступление рок-группы также проходило на арене Žalgiris в 2016 году, собрав большую группу поклонников как из Литвы, так и из Латвии.
Видео: Scorpions - Wind of Change
В новом концертном туре Scorpions представят альбом Rock Believer.
Это 19-й студийный альбом группы, выпущенный в 2022 году. Rock Believer в настоящее время является одним из самых продаваемых альбомов в Германии, Франции, Бельгии, Финляндии, Польше, Польше, Швейцарии и других странах, а также занял второе место в чартах рок-альбомов США и Великобритании.
Это первая студийная работа группы после релиза Return to Forever 2015 года, положившая конец самому длинному перерыву между альбомами в истории группы.
Scorpions стартовали с мировым туром Rock Believer в Лас-Вегасе (США), где группа отыграла девять концертов подряд. Также музыканты удивили поклонников новой версией легендарного хита Wind of Change, который был исполнен в поддержку Украины.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!