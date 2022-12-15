В Литве выступит легендарная группа Scorpions

Scorpions уже несколько раз посещали страны Балтии и вернутся в Литву после семилетнего перерыва.

Предыдущее выступление рок-группы также проходило на арене Žalgiris в 2016 году, собрав большую группу поклонников как из Литвы, так и из Латвии.

Видео: Scorpions - Wind of Change

В новом концертном туре Scorpions представят альбом Rock Believer.

Это 19-й студийный альбом группы, выпущенный в 2022 году. Rock Believer в настоящее время является одним из самых продаваемых альбомов в Германии, Франции, Бельгии, Финляндии, Польше, Польше, Швейцарии и других странах, а также занял второе место в чартах рок-альбомов США и Великобритании.

Это первая студийная работа группы после релиза Return to Forever 2015 года, положившая конец самому длинному перерыву между альбомами в истории группы.

Scorpions стартовали с мировым туром Rock Believer в Лас-Вегасе (США), где группа отыграла девять концертов подряд. Также музыканты удивили поклонников новой версией легендарного хита Wind of Change, который был исполнен в поддержку Украины.